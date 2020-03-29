Paulo Dybala, Koronavirüs Sırasında Yaşadıklarını Anlattı

Koronavirüse yakalanan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi, ünlü futbolcunun YouTube kanalında virüs sırasında yaşadıklarını anlattılar. Ateşlerinin olmadığını belirten çift, çok zor günler geçirdiklerini ancak şu anda durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, grip benzeri semptomlarla ortaya çıkıyor. Bu noktada ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrıları ve nefes almada güçlük virüsün en çok rastlanan belirtileri. Bu belirtilerin çoğu aynı zamanda gribin de belirtileri ancak hissettirdikleri tamamen farklı. Gelin bir de virüse yakalanan kişilerin ağzından bu semptomların nasıl hissettirdiğini dinleyelim.

Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde virüse yakalanmıştı. İtalya'daki güncel vaka durumu da göz önüne alındığında Dybala'nın virüsü kapması birçok insan için o kadar da şaşırtıcı değildi. 26 yaşındaki genç yetenek, yaşadıklarını YouTube kanalında takipçilerine aktardı.

Juventus'un yıldızı yaşadıklarını anlattı:

Hastalığı ilk hissetmeye başladığında çok çabuk yorulduğunu ve nefes alıp verirken çok zorlandığını aktaran Dybala, hastalığın semptomlarını çok fazla hissettiğini de belirtti. Şu anda egzersiz yapmaya tekrar başladığını belirten futbolcu, kız arkadaşı Oriana'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kendi konuşmasında durumunun çok iyi olduğunu belirten Oriana ise birkaç gün önceye kadar durumun böyle olmadığını ve kendisini gerçekten kötü hissettiğini ekledi. Ünlü yıldızın sevgilisi, virüse karşı doktorların sadece vitamin verdiğini ve dinlenmeleri gerektiğini söylediğini de belirtti.

Hastalığın normal bir grip gibi başladığını da belirten Oriana, daha sonra ciğerlerinden garip sesler duyduğunu, Paulo'nun da bu şekilde hissettiğini ifade etti. Hastalığın en önemli belirtilerinden olan ateşin ise kendisinde hiç olmadığını ve hatta sık sık ateşini ölçtüğünü de söyleyen Oriana, 31 Mart'ta tekrar teste gireceklerini açıkladı.