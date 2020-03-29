İnsanların kendilerini dış dünyadan izole etme çabaları sonrası sosyal medya platformlarının kullanımı bir hayli artmiştı. Platformlar ise artan bu trafik yoğunluğu için çeşitli önlemler almaya başladı. Bu konuda önlem alan platformlardan bir tanesi de WhatsApp oldu.

Tüm dünya geneline yayılan koronavirüs, insanların zorunlu olmadığı sürece evden çıkmamasına sebep oldu. Tabii dünya genelinde milyonlarca hatta belki de milyarlarca insan evinde kaldığı için internet ve sosyal medya platformlarının kullanımında büyük bir artış yaşandı.

Bir anda sunucularında çok büyük bir yoğunlukla karşılaşan platformlardan bir tanesi de Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp oldu. Dün sizlere aktardığımız haberimizde, WhatsApp kullanımının neredeyse %50 oranında artış gösterdiğinden bahsetmiştik. İşte yaşanan bu durum, platformu önlem almaya itti.

WhatsApp durum güncellemelerine yeni süre sınırlaması

Mspoweruser’da yer alan bir habere göre milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, Hindistan’da video durum güncellemelerinin sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye indirdi. Yani dünyanın en kalabalık ikinci ülkesindeki WhatsApp kullanıcıları, bundan sonra 15 saniyeden daha uzun videolu durum güncellemeleri paylaşamayacaklar. Bu durumun yakında dünya geneline yayılabileceği düşünülüyor.

WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’tan şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak WABetainfo’da yer alan haberde bu önlemin, sunucu altyapılarındaki trafiği azaltmak için alındığı ifade edildi. Ayrıca bu süre sınırlamasının kalıcı olmadığı ve ülkelerin karantina önlemlerini hafifletmeye başladıktan sonra 30 saniye sınırının tekrar kullanılabileceği iddia edildi.

Bu gelişmenin asıl ilginç yanı ise 30 saniyeden 15 saniyeye indirilen sınırlamanın sadece Hindistan’da uygulamaya geçirilmesi oldu. Belki de Facebook tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak olan resmi bir açıklamada bu uygulamanın neden sadece Hindistan’da uygulandığına açıklık getirilebilir.