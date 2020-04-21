Günümüzün en sıkı takip edilen dizilerinden Peaky Blinders’ın oyunu Peaky Blinders: Mastermind, bugün resmen duyuruldu. Bulmaca türündeki oyun, Shelby ailesinin 6 üyesini de barındırıyor.

Günümüzün sevilen yapımların arasında yer alan Peaky Blinders, atmosferi ve hikâyesiyle izleyicileri kendine çekmeyi başarıyor. İşte o sevilen yapım, bu kez bir oyun olarak ekranlarımızda yer alacak. Yayıncılığını Curve Digital’ın üstlendiği ve Futurlab tarafından geliştirilen Peaky Blinders: Mastermind, bugün resmen duyuruldu.

Peaky Blinders evrenini oyuncularla buluşturacak Peaky Blinders: Mastermind, bulmaca ve macera türlerinin birleştiği bir yapım olacak. Oyun içerisinde Shelby ailesinin 6 üyesi aynı anda kontrol edilecek ve oyuncular, her bölümde hedefe ulaşmak için zihinlerini zorlayacak. Oyun, başarılı bir şekilde soygun yapmanıza odaklanacak.

Bulmaca türünde Peaky Blinders oyunu:

Peaky Blinders: Mastermind’da bir bölümün nasıl tamamlanacağı oyuncuya bırakılmış durumda. İlginç oynanış mekanikleriyle dolu olan oyunda oyuncular, bir bölümü ister şiddetli bir şekilde, ister sessiz bir şekilde veya ikisinin harmanlandığı bir biçimde tamamlayabilecekler.

Oyun içerisinde her bir Shelby ailesi üyesi farklı bir özelliğe sahip olacak. Tommy, tehdit konusunda ön planda olurken Arthur, kapı tekmeleme ve kavga konusunda ön planda olacak. Polly, hırsızlıkta ve kilit açmada; John, kundakçılıkta ve kavgada; Ada, dikkat dağıtmada; Finn ise gizli hareket ve yan kesicilikte uzman olarak karşımıza çıkacak. Özelliklerden de anlaşılabileceği üzere oyuncular, bölümleri başarıyla tamamlamak için her bir özelliği etkin bir şekilde kullanmak zorunda olacaklar.

Peaky Blinders: Mastermind, ismini aldığı dizinin ilk sezonundan sonraki dönemde gelişen hikâyeyi anlatacak. Yani hikâye, Shelby ailesinin suç imparatorluğunu yükseltmek için bir fırsat bulduğu günlerde geçecek. Yaz aylarında çıkacak olan oyun, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında oynanabilir olacak. Oyunu Steam istek listenize eklemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda oyunun yayınlanan ilk oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Peaky Blinders: Mastermind fragmanı: