Dünya'nın uydusu olan Ay, sahip olduğu eliptik yörünge sebebiyle zaman zaman Dünya'ya fazlasıyla yakınlaşabiliyor. Bu yakınlaşma durumunda ise Süper Ay olarak anılıyor. Yeni bir Süper Ay ise bu hafta gerçekleşiyor.

Yıl içerisinde gerçekleşen gök olayları, günlük hayatımızdaki alışılagelmiş görüntülerden tamamen farklı olmalarıyla her görüşümüzde bizleri büyülüyor. Kısa süren bu gök olaylarını kaçırmamak için uykumuzdan feragat ettiğimiz dâhi oluyor.

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zamanda normal bir Ay görünümüne göre %7 ila %14 daha büyük ve %30 kadar daha parlak olmasına yani Süper Ay'ın gerçekleşmesine çok az kaldı. Nisan ayının başında gerçekleşecek olan Süper Ay, bizleri mükemmel bir renk ile karşılayacak.

'Pembe' Süper Ay bu hafta gerçekleşiyor.

Zaman zaman Paskal Dolunayı olarak anılan Süper Ay, 2020 yılının en parlak ve en büyük Süper Ay'ı olmasıyla da öne çıkıyor. Gecenin karanlığını parlak ve ışıltılı bir şekilde aydınlatacak olan pembe Süper Ay, 8 Nisan tarihinde bizleri karşılayacak.

Aynı zamanda 20 Mart tarihinde gerçekleşen Bahar Ekinoksu'ndan sonraki ilk dolunay olan pembe Süper Ay'ın güzel bir fotoğrafını yakalamak için ise uzun telefoto lense sahip bir kameraya ihtiyaç duyuluyor.

Dairesel yerine eliptik bir yörünge ile Dünya'nın etrafında dönen Ay sebebiyle ortaya çıkan Süper Ay için pembe ön ekinin kullanılmasının sebebinin ise özellikle Kuzey Amerika'da yetişen 'phlox subulata' olduğuna dikkat çekiliyor. Bu bitkinin baharın gelişine işaret eden canlı bir pembe renk tonuna sahip olması, 8 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Süper Ay'a da 'pembe' denmesini sağlıyor.