Her canlının dışkısı elbette farklı şekillerde ve renklerdedir. Çoğunluğu hepimizin bildiği gibi kahverengi tonlarında veya siyahtır. Ancak penguenler hariç.

Penguenlerin genelinin dışkısı, şaşırtıcı şekilde pembe tonlarındadır. Peki bunun sebebi nedir?

Gelin, açıklayalım.

Penguenler, denizlerdeki kabuklularla ve balıklarla beslenirler.

Özellikle mürekkep balıkları, onlar için tadına doyulmaz bir yiyecektir. Ancak bu hayvanlar, kabuklular ve balıkların yanında kril adı verilen minik deniz canlılarını yemeye de bayılırlar. Eğer o bölgede bolca kril varsa, sürekli olarak bu deniz canlısını yerler.

Kriller, pembemsi renkte canlılardır. Onların bu renge sahip olmasının sebebi ise astaksantin ismindeki bir pigmenttir. Yani penguenler ne kadar çok kril yerse dışkıları da o kadar pembe renkli olur.

Penguenler, bazı zamanlar bu deniz canlısını o kadar çok tüketirler ki dışkıları pespembe olur.

Bu pembelik âdeta bir mürekkep gibidir. Bu sebeple dışkının bulaştığı zemin ve değdiği hemen hemen her şey pembe olur. Hatta bu sebeple, penguenlerin vücutları bile pespembe olabilir.

Ayrıca dışkı o kadar parlaktır ki bıraktığı rengi, çok uzaklardan hatta uzaydan bile görmek mümkündür. Bilim insanları da uydu görüntülerinde herhangi bir penguene rastlamadıklarını ancak bıraktıkları pembemsi rengi gördüklerini ifade eder.

Araştırmacılara göre o bölgede kaç pembe leke varsa, bir o kadar penguen vardır. Özetle penguen dışkılarının pembe renkli olmasının sebebi, tükettikleri kril isimli minik deniz canlılarıyla ilişkilidir.

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