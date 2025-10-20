Tümü Webekno
Perplexity AI'a Çok İşinize Yarayacak "Dil Öğrenme" Özelliği Geldi

Perplexity AI'a dil öğrenme özelliğinin eklendiği duyuruldu. Kullanıcılar, bu özelliği direkt uygulama üzerinden kullanabilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ destekli arama motoru olarak da bilinen Perplexity AI, şu anda en çok kullanılan yapay zekâ araçlarından biri konumunda. Bu yüzden de şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri kullanıcılara sunuyor. Şimdi de harika bir yenilik geldi.

Perplexity AI, yaptığı duyuruda platformuna yepyeni bir dil öğrenme özelliği eklediğini duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde Perplexity AI âdeta kullanıcılar için bir kişisel dil öğretmenine dönüşecek.

Direkt uygulama içinden dil öğrenmenize yardımcı olacak

Yeni özellik, kullanıcıların doğrudan uygulama içinden sohbet ederek, çeviri yaparak ve pratik yaparak dil öğrenmelerine imkân tanıyacak. Öğrenmek istediğiniz dil ile ilgili istediğiniz şeyi sorabileceksiniz, yapay zekâyla o dilde sohbet edebileceksiniz ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz.

Perplexity, yeni özelliğiyle ilgili öyle çok fazla detay açıklamadı. Ancak bildiklerimize bakacak olursak kullanıcılar, kelimeler ve temel terimler konusunda pratik yapabilecek. Soru sorarken diller arası geçiş, ileri düzey ifadeleri öğrenmek ve ezberlemek için bilgi kartları, hızlı öğrenmenizi sağlayacak tavsiyeler gibi özellikler sunuluyor.

Perplexity’nin yeni özelliğinin kullanıcılar için harika bir haber olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir ek uygulamaya veya aboneliğe ihtiyaç olarak uygulamadan kullanılabilmesi, sohbet havasında dil öğrenme, aklınızdaki sorulara hızlıca yanıt bulma gibi avantajlarla dil becerilerinizi geliştirmeniz mümkün.

Yapay Zeka

