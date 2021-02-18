Perseverance Uzay Aracı, Mars'a İnmeye Hazırlanıyor

NASA'nın Mars'taki yeni gözü kulağı olacak Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'e iniş yapmaya hazırlanıyor. Uzay aracı, yeni keşif gezgini ile birlikte 2,5 milyon Türk'ün ismini de Mars'a götürüyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yeni Mars gezgini Perseverance, yaklaşık 7 ay önce Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nde başlayan 494 milyon kilometrelik yolculuğunu tamamlamak üzere. Tam olarak planlandığı tarihte Kızıl Gezegen’in yörüngesine giren Perseverance şimdi komşu gezegenimize iniş yapmaya hazırlanıyor.

Saatte 20 bin kilometre gibi muazzam bir hızla Mars atmosferine giriş yapacak olan Perseverance, adeta bir meteor gibi Mars yüzeyine ilerlerken iniş takımında bulunan paraşüt açılarak devasa bir hızla düşen uzay aracını yavaşlatacak. Son olarak Gökyüzü Vinci olarak adlandırılan iniş roketleri çalışacak ve Perseverance’in Kızıl Gezegen’e hafifçe iniş yapmasını sağlayacak.

Perseverance'in içinde Dünya dışı bir gezegende kullanılacak ilk helikopter bulunuyor

Perseverance’ın Mars’a inişi kesinlikle kolay olmayacak. Zira Mars ile Dünya arasındaki mesafe nedeniyle NASA’nın ile uzay aracı arasındaki bir sinyal alışverişi anca 11 dakikada gerçekleşiyor. İniş toplamda 7 dakika süreceğinden inişin tüm kontrolü Perseverance’ın otonom sistemlerinde olacak ve bir şeylerin ters gitmesi halinde NASA, herhangi bir müdahalede bulunamayacak.

Eski bir nehir deltası olan Jezero Kraterine iniş yapacak Perseverance, 900 kilo ağırlığa sahip Percy adlı devasa bir keşif robotu taşıyor. Ancak Perseverance’ın Mars’a götürdüğü en iddialı uzay aracı Percy değil, küçük bir Mars helikopteri olacak. 4 kez uçma denemesi gerçekleştirecek olan bu helikopter, başarılı olması halinde Dünya dışı bir gezegende havalanan ilk helikopter olacak ve uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı halinde gelecek.

2,5 milyon Türk, Perseverance ile adını Mars'a götürdü

NASA, Perseverance adlı uzay aracını Mars’a göndermeden önce projeye dikkat çekmek için “Mars’a Adını Gönder” adında bir kampanya başlatmıştı ve NASA’nın bu kampanyaya özel olarak yayınlamış olduğu siteye bilgilerinizi girerek adınızın Perseverance ile birlikte Mars’a gitmesini sağlayabiliyordunuz.

NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre Mars’a Adını Gönder kampanyasına en çok Türkiye’deki internet kullanıcıları ilgi göstermişti. Yapılan açıklamalara göre Türkiye’den 2,5 milyon kişi kampanya dahilinde adını yazdırdı ve Perseverance ile birlikte Mars’a göndermiş oldu.