NASA, Perseverance’ın İniş Sensörlerinden Sinyal Aldı

NASA’nın bu yılın yaz aylarında Mars’a yolladığı aracı Perserverance’tan yeni bir sinyal aldı. Aracın iniş sensörleriyle erişim sağlanmış durumda.

NASA, Perseverance aracını bu yaz Mars’a göndermişti. Araç ve üstünde bulunan küçük helikopter eşlikçisi korumalıklı hava korumasının içinde yer alıyor. Başlangıç aşamasında araçla yer kontrol iletişim kurmakta bir zorluk oluşmuştu. Uzay aracı kendisini koruma moduna almıştı. Sonra da NASA yeniden bağlantı sağlamıştı.

Öte yandan aracın sadece kendisinden sinyal alabilmek yeterli değildi. NASA’nın diğer sistemleri de kontrol etmesi gerekiyor. İsminin açılımı Mars Giriş, İniş ve Konma Enstrümanı olan MEDLI2, üstünde çok sayıda sensör barındırıyor. Bu sistemin amacı ise aracı ve helikopterini kızıl gezegene sapasağlam indirmek.

İniş sisteminden ilk sinyal alındı

Yapılan kontrollerde, NASA’nın Uçuş Görev Destek Merkezi’nde görevli olan ekip, MEDLI2 sisteminden kalkıştan bu yana ilk defa sinyal almayı başardı. Langley Araştırma Merkezi ekibi, her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Şimdilik, 2021’in Şubat ayında gerçekeleşecek inişin önünde bir engel bulunmuyor.

MEDLI2 proje yöneticisi Henry Wright, “MEDLI2’nin kalkıştan bu yana test edildiği ilk denemeydi. Test harika geçti; istediğimiz veriyi alabildik ve her şey tahminleyebildiğimiz gibi gözüküyor.” dedi.

Aracı kontrol etmek için mühendisler, elektronik cihazları ve sensörleri aktif hale getirdi. Böylece ölçümleri alabildiklerini ve Mars’a son iniş için gereken testleri gerçekleştirebildikleri belirtilen ekip açısından her şey yolunda gidiyor.

İniş Şubat’ta

Wright, yaptığı açıklamada “MEDLI2’nin kalkışta ve derin uzayın soğuğunda hayatta kaldığını da doğruladık, ekip Perseverance aracının Şubat ayında inişine destek vermek için çok heyecanlı” ifadesini kullandı.

Perseverance aracı ve helikopter eşlikçisi Ingenuity’nin 18 Şubat 2021’de iniş yapması bekleniyor. Mars üzerinde Jezero krateri ise iniş için seçilen nokta olarak gösteriliyor. Araç, kızıl gezegende bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair izleri arayacak. Jezero kraterinin bir zamanlar yerinde bulunan antik gölün kalıntılarında bulunan yapıları inceleyecek.