Peru'da Yaşanan Kaza Petrol Sızıntısına Neden Oldu

Peru'da geçtiğimiz günlerde volkanik patlamanın sebep olduğu kazada denize 11.900 varil döküldüğü açıklandı. Daha önce ise bu sayı 6.000 olarak bildirilmişti.

Biliyorsunuz ki çevre kirliliği; git gide çoğalan tüketim artışı, sanayileşme, nüfus artışı gibi sebeplerle her geçen gün katlanarak büyüyen bir problem olmaya devam ediyor. Ne yazık çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çabaları da bir yere kadar yeterli oluyor. Bizlere düşen en büyük görev ise kendi çevremizi koruyarak işe başlamak olmalı.

Hava, su, toprak kirliliği küresel çevre sorunlarımızın başında geliyor. Biyolojik çeşitlilik her geçen gün azalıyor, ozon tabakası zarar görüyor, deniz ve okyanuslar kirleniyor. Doğaya atılan bir plastik poşet tam 1000 yıl sonra tamamen çözülüp doğaya karışıyor. Atılan diğer plastik ürünler için de durum pek parlak değil. Bazen de geçtiğimiz günlerde Peru'da yaşanan gibi istenmeyen kazalarla çevre kirliliği oluşabiliyor.

Peru kıyılarında yaşanan kazada, denizden 11.900 varil petrol çıkartıldı

Peru kıyılarından binlerce kilometre uzakta bir volkanik patlama gerçekleşti. Patlama sırasında petrol tankeri Mare Doricum, Peru kıyılarının hemen dışındaki bir limandaki rafineriye petrol boşaltıyordu. Patlamanın şiddetiyle yaşanan tsunami, petrol boşaltımı yapan tankerin devrilmesine sebep oldu.

Patlamanın yol açtığı kaza yaşanan petrol sızıntısının iki katına çıkmasına sebep oldu. Yaşanan kazanın hemen ardından petrol sızıntısına sebep olan İspanyol petrol şirketi Repsol’un dört yöneticisinin 18 ay boyunca ülkeden çıkışının yasaklanması istendi.

Peru Çevre Bakanı Ruben Ramirez kazadan sonra yaptığı açıklamada daha önce 6.000 varil döküldüğünün bildirildiğini ancak şu anki sayının 11.900 olduğunu söyledi. Repsol şirketi ise rakamın öncekinden daha yüksek olduğunu kabul etse de bakanın verdiği sayıyı doğrulamadı.

Ekolojik bir felaket!

Kazayla ilgili inceleme yapan savcılar, petrol tabakasının rafinerinin okyanus akıntılarıyla yaklaşık 140 kilometre sürüklendiğini açıkladı. Petrol sızıntısı, çok sayıda balığın ve deniz kuşunun ölümüne neden oldu. Yüzlerce yerel balıkçı ise sızıntıdan dolayı teknelerini kullanamaz hale geldi.

Peru hükümeti şirketten 34.5 milyon dolar tazminat talep ediyor

Repsol şirketinin dört yöneticisinin ülkeden çıkışının yasaklanması mahkeme tarafından kabul edildi. ‘Devletin zararına çevre kirliliği’ suçuyla yargılanan Repsol şirketi, 34.5 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya. Ülkede petrol şirketine karşı protestolar düzenlendi.