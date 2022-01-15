Wari'lerin Alkole Halüsinojenik Madde Kattığı Keşfedildi

Eski bir Peru uygarlığında, halkı hoş tutmak ve daha fazla toprağa yayılmayı kolaylaştırmak için halüsinojenik etkileri olan Vilca tohumunun liderler tarafından alkole karıştırıldığı keşfedildi. Araştırmaya göre vilca tohumları, bir dini yayma ve toplumun düzenini sağlama işlevi de görmüş olabilir.

Milattan sonra dokuzuncu yüzyıldan kalma eski Peru imparatorluğu Wari döneminden bir bölgede bulunan büyük bir ziyafetin kalıntılarını inceleyen araştırmacılar; vilca (Anadenanthera colubrina) adlı psikoaktif bir bitkinin tohumlarının, özel bir içecek yapmak için bir zamanlar Peru biberinin (Schinus molle) meyvesinden yapılan bir bira olan chicha ile karıştırılmış olabileceğini tespit etti.

Bu keşiften yola çıkan araştırmacılar; Wari İmparatorluğu’nun yeni bölgelerde destek toplamak amacıyla buralarda ‘halüsinojenik’ bira kullanmış olabileceği sonucuna ulaştı. Araştırmacı ekip; bu halüsinojenik içeceğin insanlar üzerinde rahatlatıcı saykodelik bir durum yaratmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Vilca tohumları bir 'ikna' yöntemi olarak kullanılmış olabilir

Wari İmparatorluğu’nun 'Geç Ufuk' çağından öncesinde bu tarz maddeler, dağların derinliklerinde yetişen ağaçlarda bulunan değerli kaynaklar olmaları sebebiyle siyasi seçkinlerin kullandığı maddelerdi; ancak görünüşe göre bu durum bir noktada değişmiş ve halüsinojenler toplumsal sınıf ayırt etmeden daha geniş bir kitle tarafından kullanılmaya başlanmış. Araştırmaya göre bunun nedeni ise, Wari liderlerinin halüsinojenik maddeleri alkolle karıştırarak Quilcacampa bölgesindeki halkın gönlünü kazanmaya, daha doğrusu hoş tutmaya çalışması.

Araştırmacılar; bu saykodelik maddenin halk ile paylaşılmasıyla ortaya çıkan manevi ve toplumsal duyguların yeni bir dini düzeni yaymak veya bir uyum duygusu yaratmak için kullanılmış olabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan ekip; vilca tohumlarına erişimi ve içeceğin nasıl hazırlandığına dair bilgisi olmayan konukların bu deneyime karşılık veremediğini kaydediyor. Bu da demek oluyor ki vilca tohumları, Wari İmparatorluğu’nun yeni topraklara yayılma etkisini güçlendiren bir ‘ikna’ yöntemi işlevi görmüş olabilir.

Wari İmparatorluğu'ndan sonra İnkalar da benzer bir yöntem kullanmış olabilir

Buna ek olarak arkeologlar, tohumları öğütüp burundan çekmeyi tercih eden Wari elitlerinin aksine, psikotropik etkileri artırabilecek bileşikler içerdiği iddia edilen chicha'daki tohumların sıradan insanlara sunulduğunu düşünüyor. Peru’daki Wari bölgelerinde bazı bira kaplarının vilca kapsülleriyle resmedilmesi ise bu yöntemin imparatorluğun başka bölgelerinde de yaygın bir şekilde kullanıldığı görüşünü destekliyor.

Milattan sonra 1450 civarında İnka İmparatorluğu’nun gelmesiyleyse vilca tohumlarının siyasi bir araç olarak kullanımdan kalktığı; ancak bölgede biraların tüketilmeye devam ettiği görülüyor. Arkeolojik kanıtlar, İnka liderlerinin topluluğun neşesini artırmak için bol miktarda chicha içeren ziyafetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Bu da İnka İmparatorluğu’nun, Wari İmparatorluğu’ndan farklı ancak benzer bir strateji izlemiş olabileceğine işaret ediyor.

Ancak tarihten de gördüğümüz üzere tek başına vilca tohumu, hiçbir medeniyeti kurtarmak için yeterli olmamış gibi duruyor.