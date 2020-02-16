'İnternetin Avrupalı Babası' Peter Kirstein'ın Yaşam Öyküsü

İnternetin Avrupalı babası olarak bilinen Peter Kirstein, 8 Ocak 2020'de hayatını kaybetmişti. Kirstein, İnternet'in öncülü olarak görülen Arpanet'in gelişiminde önemli rol oynamıştı.

25 Temmuz 1973 tarihinde, İngiltere ilk kez İnternet'in öncülü sayılan Arpanet'e bağlandı. University College London'da (UCL) bir bilgisayar, ABD'deki Güney California Üniversitesi'ndeki başka bir bilgisayara veri transfer etmeyi başardı. Bu dönüm noktasının arkasındaki isim, 8 Ocak 2020 tarihinde 86 yaşında hayata gözlerini yuman Peter Kirstein'dı.

"İnternetin Avrupalı babası" olarak bilinen Kirstein, bu teknolojinin erken dönem deneysel aşamasında kayda değer bir rol oynadı ve internetin Avrupa'da ve dünyanın diğer kısımlarında oluşturulmasında ve yayılmasına yardımcı oldu. Kirstein'ın oynadığı bu rolde ABD'nin internet öncüleri olan Vint Cerf, Bob Kahn ve Arpanet geliştiricisi Larry Roberts'le olan tanışıklığının da önemli payı oldu. 1950'li yıllarda Stanford Üniversitesi'nde okuyan Kirstein, 60'lı ve 70'li yıllarda General Electric'te (GE) çalışırken bu bağlantılarını geliştirdi.

TCP/IP paketini ilk uygulayan kişi

1975 yılında Kirstein ve UCL'deki meslektaşları, Transmission Control Protocol (TCP) ve Internet Protocol'ün (IP) ilk uluslararası testlerini Stanford Üniversitesi'yle iletişim kurmak için gerçekleştirdi. Kirstein, 1982 yılında, bugün internette hâlâ güvenli veri transferi için kullanılan TCP/IP paketini uygulamaya başladı.

Kirstein, aynı zamanda Kraliçe'nin ilk e-posta adresini oluşturan kişi. 1976 yılında "HME2" kullanıcı adıyla Kraliçe'ye özel bir e-posta adresi oluşturuldu.

Cambridge, California ve Stanford'da eğitim alan Kirstein, daha sonra Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (Cern) ve General Electric'te çalıştı. GE'deki danışmanlık görevine 25 yıl boyunca devam eden Kirstein, o dönem gelişen bilgisayar bilimleri üzerine araştırma yapmak için akademiye geri döndü.

Kirstein, 2001 yılında İpek Projesi olarak bilinen bir programda yer aldı. Bu proje, Kafkasya ve Orta Asya'da internet altyapısını geliştirmeyi amaçlıyordu. ".uk" alan adı adreslerinin tescilinden de 1985 yılında sorumlu olmaya başlayan bilim insanı, uluslararası kullanıcılarla bağlantılı ".int" alan adı adreslerinin de uzun yıllar sorumluluğunu yaptı.