Peugeot'nun elektrikli ve hibrit modellerden oluşan 2025 model 5008 serisinin fiyatları belli oldu.

Ülkemizde çok sayıda müşterisi bulunan Peugeot, 2025 yılında yollarda göreceğimiz yeni modelleri Allure ve GT'nin fiyatlarını açıkladı. Bu modellerden Allure ülkemizde 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 modeliyle, GT ise 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 ve 157 kW Elektrikli modelleri ile gelecek. Bu modellerin fiyatları ise 2 milyon 580 bin TL'den başlıyor.

Yeni modellerde ayrıca farklı opsiyonel donanım paketleri de bulunuyor. Bu paketlerin fiyatları ise 45 bin TL'den başlıyor. Karşılaştırma açısından baktığımızda Fransız firma, güncel 5008 modellerini 2 milyon 430 binden başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu.

İşte yeni Peugeot 5008 serisinin fiyatları

Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.580.000 TL GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.750.000 TL GT 157 kW Elektrikli 2.750.000 TL

Yeni Peugeot 5008 modellerinde yer alan farklı opsiyonlardan Panaromik i-Cockpit 45.000 TL, Nappa Deri Döşeme Elektrikli Ayarlanabilir Koltuklar ise 100.000 TL ve 77.778 TL'lik versiyonlarla gelecek.

Peugeot, Ekim-Kasım 2024 döneminde fiyatlarına zam yapmamıştı.