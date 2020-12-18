Pfizer Aşısı Olan Hemşire Bayıldı (Nedeni Aşı Değil)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını olan bir hemşire, açıklama yaptığı sırada bayıldı. Hastane ve hemşire, baygınlığın nedeninin aşının içeriği olmadığı, hemşirenin sahip olduğu bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 1 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını onaylamıştı. Onayın ardından aşı, ABD geneline dağıtılmaya ve insanlara uygulanmaya başlamıştı.

Bugünse ABD'den yeni bir haber geldi. BioNTech'in ve Pfizer'in koronavirüs aşısının uygulandığı bir hemşire, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Hemşirenin geçirdiği baygınlığın nedeniyse korkulanın aksine aşı kaynaklı değildi.

Baygınlık aşı kaynaklı değildi:

ABD'nin Tennessee eyaletinde hemşire Tiffany Dover, koronavirüs aşısı olduktan sonra bayıldı. Dover, bayılmadan saniyeler önce garip hissettiğini "Başım dönüyor." sözüyle de dışa vurdu. Yaşanan bu olayın ardından hastaneden ve hemşirenin kendisinden rahatlatıcı açıklamalar geldi.

Hemşire Tiffany Dover, açıklamasında "Birden vurdu, geldiğini hissettim. Biraz şaşırmış hissettim ancak şu an iyiyim ve kolumdaki acı gitti." ifadelerine yer verdi. Hemşirenin açıklamasındaki "kolumdaki acı" ifadesi, aslında baygınlığın da kaynağıydı. Hemşire, gazetecilere acı hissettiği zaman bayılmasına neden olan bir rahatsızlığa sahip olduğunu belirtti. Aşının ardından da bayılmasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti:

"Aşırı duyarlı vagal yanıta sahibim ve bu nedenle herhangi bir şeyden acı duyarsam bayılabilirim."

Hastanedeki doktorlar da yaptıkları açıklamada hemşirenin bayılmasının Pfizer-BioNTech aşısının içeriğine bağlı olmadığını söyledi. Doktorlar, bu gibi tepkilerin insanlara aşı uygulandıktan sonra görülmesinin olağandışı bir şey olmadığını da ekledi. Doktorlar, böyle bir tepkinin sıklıkla yaşanabileceğini, ve aşı fark etmeksizin görülebileceğini belirtti.

Hemşirenin bayılmasına neden olan vagal yanıt nedir?

Bayılan hemşirenin sahip olduğunu belirttiği vagal yanıt, beyinden yüze ve toraks yoluyla karına uzanan vagus sinirinin uyarılması nedeniyle vücutta oluşan otomatik bir yanıttır. Sinir, ağrının da içinde bulunduğu çeşitli tetikleyiciler tarafından uyarılabilir. Böyle bir şey yaşandığındaysa birey bir anda baş dönmesi, bayılma veya mide bulantısı gibi çeşitli semptomlarla karşılaşabilir.

Vagal yanıtın ortaya çıkmasına neden olan tetikleyiciler hemşirenin de açıkladığı 'acı' faktörüne ek olarak duygusal stres, kan görme veya kan alımı, korku, gastrointestinal hastalık, bağırsak hareketi, ısı, çok uzun süre ayakta kalma, bir anda ayağa kalkma ve travma olarak listelenmekte.