Philips Akıllı Telefon Tanıtmaya Hazırlanıyor

Philips, akıllı telefon ve tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Yakında gelecek bu cihazlardan birinin özellikleri sızdırıldı.

Son zamanlarda normalde farklı kategorilerden ürünler üreten şirketlerin akıllı telefon sektörüne de girmeye başladığını görmüştük. Şimdi gelen bilgiler ise özellikle ev aletleriyle bildiğimiz Philips’in böyle bir hamle yapacağını gösterdi. Hindistan’dan aktarılan bilgilere göre şirket, akıllı telefon ve tablet tanıtmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre yerel bir şirket olan Zenotel, Philips ismi için gerekli hakları satın aldı. Bu kapsamda da akıllı telefon ve tabletlerin geleceği ifade edildi. Şimdi ise Philips’in bu kategorilerden çıkaracağı cihazlardan birinin özellikleri ortaya çıktı.

Orta segmentte cihazlar gelecek

Sızdırılan cihaz bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. İsminin ise Philips Pad Air olacağı ifade edilmiş. Buna göre cihazda Unisoc T606 işlemci göreceğiz. Çok büyük vaatler sunmayan ancak günlük kullanım için yeterli bir çip olduğunu söyleyebiliriz. 4GB RAM, 128 GB depolama, 2K ve 90 Hz ekran, 7000 mAh batarya da sızan özellikler arasında.

Bu bilgilerden de anlayabileceğiniz üzere Philips’in sunacağı tablet, orta segmentte konumlanan bir cihaz olacak. Telefonlar hakkında bir bilgi yok ancak gelen bilgiler onların da daha bütçe dostu modeller olabileceğini gösteriyor. Yani öyle çok üst düzey cihazlar beklememek gerekiyor.

Phlips’in yeni ürünlerinin önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibarıyla tanıtılmaya başlayacağı da bildiriliyor. Hatta yalnızca akıllı telefon ve tablet değil, akıllı saatler ve bilgisayarlar gibi ürünleri de** 2026 içinde göreceğiz.**