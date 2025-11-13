Bu iPhone 17 Pro Max Sadece 3 Adet Üretilecek ve 3,7 Milyon TL'ye Satılacak

Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 17 serisi için hazırladığı Palmette 18K serisini duyurdu. Sadece 3 adet üretilecek tasarım, 18 ayar altın ve el işleme pırtlanta gibi detaylara ev sahipliği yapıyor. Böyle bir iPhone 17 Pro'ya sahip olmak isteyen tüketicinin 3.7 milyon TL gibi devasa bir ücreti gözden çıkarması gerekecek...

Apple ve Samsung gibi markaların amiral gemisi modellerine yaptığı lüks tasarımlarıyla bilinen Caviar'dan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Şirket, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için "Palmette 18K" isimli yeni tasarımlarını duyurdu. Şirket artık öyle bir noktaya gelmiş durumda ki az sonra duyacağınız rakam, küçük dilinizi yutmanıza neden olabilir.

Caviar'ın iPhone 17 Pro modelleri için hazırladığı Palmette 18K tasarımı, adından da anlaşılabileceği üzere 18 ayar altından üretilmiş bir gövdeye ev sahipliği yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden esinlenilen palmiye desenleri ile donatılan tasarımda el ile işlenmiş pırlanta parçacıklarına yer veriliyor. Sınırlı sayıda üretilecek tasarım, sadece en zenginlere hitap ediyor.

Karşınızda Caviar Palmette 18K serisi:

Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre Palmette 18K serisi iPhone 17 Pro modellerinden sadece 3 adet üretilecek. Alınan ürüncü kaçıncı üretim olduğu da cihaz üzerine işlenecek. Caviar, bu hamleyle müşterilerinin ne kadar özel olduklarını hissetmelerini sağlayacak. Peki bu eşsiz tasarım iPhone 17 Pro'ların fiyatı ne kadar olacak?

Caviar'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Palmette 18K iPhone 17 Pro satın almak isteyen bir tüketici, minimum 72.500 dolar ödeme yapacak. Serinin en pahalı versiyonu ise 2 TB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max ve bu ürünün fiyatı, 88.210 dolar olarak açıklanmış durumda. Açıklanan rakam, bugünün kuruyla 3,7 milyon TL'ye denk geliyor...