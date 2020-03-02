Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, Picasso’nun 1973 yılında öldüğünü öğrenince şaşırdığı, Picasso’nun 1500’lerde yaşadığını düşündüğünü yazdı. Paylaşılan tweetin ardında başka Twitter kullanıcıları da benzer tweetler atarak Picasso’nun ölüm tarihine şaşırdıklarını paylaştılar.

Geçtiğimiz günlerde “ells| wrens bitch” isimli bir Twitter kullanıcısı, “Picasso 1973 yılında ölmüş. Hiç kimse bana söylemedi. Ben bu adamın 1500’lerde yaşadığını düşünüyordum” şeklinde bir tweet attı.

Bu tweet, binlerce Twitter kullanıcısının dikkatini çekti. Tweete cevap veren insanların bir kısmı “ells| wrens bitch” gibi Picasso’nun 1900’lü yıllarda yaşadığına şaşırdı. Bir kısım insan ise Picasso’nun 1900’lü yıllarda yaşamış olmasına şaşıran insanları eleştirdi.

Pablo Picasso, 1881 yılında İspanya’nın Malaga şehrinde doğdu. Ünlü ressam 1973 yılında ise Fransa’nın Mougins köyünde öldü. Picasso’nun en ünlü tablolarından biri, 1930’larda yaşanan İspanya İç Savaşı’nı anlatan Guernica’ydı.

Bazı Twitter kullanıcıları “ells| wrens bitch”’in düşüncelerine katıldılar. Bruno kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, bir televizyon programında 1900’lerde yaşamış bazı insanların Picasso’yu tanıdığını duyunca çok şaşırdığını söyledi. Bir başka Twitter kullanıcısı da Picasso tweetine cevap olacak Da Vinci ve Picasso’yu yakın arkadaşlarmış gibi düşündüğü söyledi.

Picasso tartışmasına katılan Twitter kullanıcılarının bir kısmı ise Picasso’nun ölüm tarihine şaşıran kullanıcıları eleştirdi. “theo I” ismini kullanan bir Twitter kullanıcısı, “En ünlü tablosu İspanya İç Savaşı ile ilgili, bunu nasıl düşündün?” dedi. Eli_Dink isimli bir kullanıcı da aynı tweete cevap vererek Guernica tablosundaki uçakları hatırlattı.