Piknik Masasının Altından Puma Yavruları Çıktı

Kaliforniya’nın bir bölgesinde piknik masasının altında puma yavruları bulundu. Vahşi doğayı koruma ekipleri tarafından takibe alınan pumaların anneleri hakkında araştırma yapıldı. Yavruların yaklaşık altı haftalık olduğu tahmin ediliyor.

Kediler, canlılar içerisinde insanların en fazla merak ve ilgi duyduğu hayvan türlerinden birisi. Evlerimizdeki minnoşlardan vahşi hayattaki acımasız yırtıcılara kadar kedilerin insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle Kaliforniya’nın Thousand Oaks adlı bölgesinde bir piknik masasının altında bulunan dört puma yavrusu da büyük ses getirdi.

Yetişkin üyelerinin 90 cm boya, 2,75 metre uzunluğa ve 120 kg ağırlığa ulaşabildiği pumalar, genellikle insanlardan uzak ve yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. Her ne kadar pumaların insanlara saldırdığı olaylar nadir görülse de şehirleşmenin artmasıyla birlikte hayvanların doğal yaşam alanları da kısıtlanıyor. Bu nedenle şehre yakın bölgelerde pumalara daha sık rastlanabiliyor. Thousand Oaks bölgesinde de tam olarak böyle bir durum yaşandı.

Piknik masasının altında dört yavru bulundu:

29 Kasım tarihinde bir ofis çalışanın fark ettiği yavru pumaların yaklaşık altı haftalık olduğu tahmin ediliyor. Vahşi doğa koruma ekipleri, yavruların annesinin yakınlarda olabileceğini ve çalışanın müdahale etmemesi gerektiği tavsiyesinde bulundular. Ancak ertesi gün yavruların ofise daha da yaklaştığı görüldü. Ekipler bunun üzerine yavrulara küçük ‘takip tasmaları’ taktılar.

Annelerinin geceleri geri gelip gelmediğini kontrol eden ekipler, çok geçmeden annenin ölmüş ya da yavrularını terk etmiş olabileceğini tespit ettiler. 2 Aralık tarihinde tekrar kontrol edildiğindeyse iki yavru ölü olarak bulundu. Hayatta kalan iki puma yavrusu, Orange Country bölgesindeki veterinerler tarafından bakıma alındı. Yavrulara kalıcı bir yaşam alanı bulunana kadar Orange County hayvanat bahçesinde geçici olarak bakıma devam edileceği bilgisi paylaşıldı.