Piranaların Cirit Attığı Bir Suya Düştüğünüzde Başınıza Neler Gelir? (Cevap, Tahmininizden Daha Farklı!)

3 dk okuma süresi
4
2
1
0
0
Denizaltı olağanüstü canlılarla doludur ve bu canlıların her biri, birbirinden farklı özelliklere ve davranış biçimlerine sahiptir. Söz konusu piranalar olduğunda ise akla gelen ilk şey, saldırganlıkları ve bize verecekleri zararlar olur.

Ağızlarında birbirine kenetlenen keskin dişleri, görünüş itibarıyla onlardan uzak durmamız gerektiğini hissettiren özelliklerinin başında gelir. Hatta isimleri bile sizce de ürkütücü değil mi?

Peki piranaların cirit attığını bir suya düştüğümüzde, başımıza neler gelir?

Böyle bir durumda neler olabileceğini ön görebilmek için öncelikle piranaları tanıyalım.

Piranalar

30’un üzerinde türü olan piranaların neredeyse tamamı, Güney Amerika’da yaşar. Birçoğu etçil olup kabuklu, solucan, böcek ve balık gibi gıdaların yanı sıra çekirdek, meyve ve çeşitli bitkileri de tüketirler.

Kırmızı karınlı pirana gibi bazı türler ise hem avlanır hem de çevresindeki leşleri yer. Örneğin wimple piranalara, belli başlı bir beslenme düzenine sahiptir ve neredeyse tamamen diğer balıkların pullarını tüketir.

Ayrıca kırmızı gözlü piranalar daha yalnız dolaşırken, kırmızı karınlılar 10 ila 100 kişilik sürüler hâlinde gezerler.

Kırmızı karınlı pirana

Kırmızı karınlı piranalar, en meşhur olanlarıdır ve genellikle saldırganlıkları ile tanınırlar. Ancak bu bilgi doğru değildir. Onlar yalnızca birbirlerinin etrafını kuşatırken, kavga ederken veya yiyecek için mücadele ederken hırçınlaşır.

“Peki kırmızı karınlı piranalar insanlara ne zaman saldırıyor?” derseniz, genellikle insanların onları ellerine aldığı, suya yemek döktüğü zamanlarda saldırgan olurlar. Yine balıklar çiftleşirken veya yağışlı mevsimde yumurtalarını korurken yapılan hamleler, tehlikeli olabilir.

Ayrıca kırmızı karınlı piranalar, uzun süre aç kaldıysa tabiri caizse sinirlerini insanlardan çıkarabilir. Bu da doğal olarak, onların suya ne gelirse kapmak isteyeceği bir beslenme çılgınlığıyla sonuçlanabilir.

Diyelim ki bu canlılarla dolu bir suya düştük, o zaman başımıza neler gelir?

Kırmızı karınlı pirana

Eğer bu piranaların kırmızı karınlı ve tok olduğunu ayrıca çiftleşme mevsiminde olmadıklarını varsayarsak, siz suya düştüğünüzde bu canlılar muhtemelen sizden kaçacaktır.

Böyle bir durumda sakin bir şekilde yüzmek veya karaya çıkmak önerilir. Çünkü panikle çırpınmak, piranaların üzerinize gelmesine sebep olur. 

Yani bu canlılar oldukça nadiren insanlara saldırırlar. Çevrelerinde, insanların dışında yemeleri gereken daha cazip şeyler vardır. 

Kaynaklar: TED-Ed, Medium

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Okyanuslarda Yaşayan Tüm Canlılar Aniden Yok Olsaydı Dünya'ya ve Bize Ne Olurdu?
İLGİLİ HABER

Okyanusun Derinliklerindeki Karanlıkta Yaşayan Canlılar Neden Bu Kadar Korkutucu Görünüyor?
İLGİLİ HABER

Okyanusa Açılan Denizciler Yiyecekleri Bitse Bile Neden Balık Tutmazlardı?

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
4
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler