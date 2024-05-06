Denizaltı olağanüstü canlılarla doludur ve bu canlıların her biri, birbirinden farklı özelliklere ve davranış biçimlerine sahiptir. Söz konusu piranalar olduğunda ise akla gelen ilk şey, saldırganlıkları ve bize verecekleri zararlar olur.

Ağızlarında birbirine kenetlenen keskin dişleri, görünüş itibarıyla onlardan uzak durmamız gerektiğini hissettiren özelliklerinin başında gelir. Hatta isimleri bile sizce de ürkütücü değil mi?

Peki piranaların cirit attığını bir suya düştüğümüzde, başımıza neler gelir?

Böyle bir durumda neler olabileceğini ön görebilmek için öncelikle piranaları tanıyalım.

30’un üzerinde türü olan piranaların neredeyse tamamı, Güney Amerika’da yaşar. Birçoğu etçil olup kabuklu, solucan, böcek ve balık gibi gıdaların yanı sıra çekirdek, meyve ve çeşitli bitkileri de tüketirler.

Kırmızı karınlı pirana gibi bazı türler ise hem avlanır hem de çevresindeki leşleri yer. Örneğin wimple piranalara, belli başlı bir beslenme düzenine sahiptir ve neredeyse tamamen diğer balıkların pullarını tüketir.

Ayrıca kırmızı gözlü piranalar daha yalnız dolaşırken, kırmızı karınlılar 10 ila 100 kişilik sürüler hâlinde gezerler.

Kırmızı karınlı pirana

Kırmızı karınlı piranalar, en meşhur olanlarıdır ve genellikle saldırganlıkları ile tanınırlar. Ancak bu bilgi doğru değildir. Onlar yalnızca birbirlerinin etrafını kuşatırken, kavga ederken veya yiyecek için mücadele ederken hırçınlaşır.

“Peki kırmızı karınlı piranalar insanlara ne zaman saldırıyor?” derseniz, genellikle insanların onları ellerine aldığı, suya yemek döktüğü zamanlarda saldırgan olurlar. Yine balıklar çiftleşirken veya yağışlı mevsimde yumurtalarını korurken yapılan hamleler, tehlikeli olabilir.

Ayrıca kırmızı karınlı piranalar, uzun süre aç kaldıysa tabiri caizse sinirlerini insanlardan çıkarabilir. Bu da doğal olarak, onların suya ne gelirse kapmak isteyeceği bir beslenme çılgınlığıyla sonuçlanabilir.

Diyelim ki bu canlılarla dolu bir suya düştük, o zaman başımıza neler gelir?

Kırmızı karınlı pirana

Eğer bu piranaların kırmızı karınlı ve tok olduğunu ayrıca çiftleşme mevsiminde olmadıklarını varsayarsak, siz suya düştüğünüzde bu canlılar muhtemelen sizden kaçacaktır.

Böyle bir durumda sakin bir şekilde yüzmek veya karaya çıkmak önerilir. Çünkü panikle çırpınmak, piranaların üzerinize gelmesine sebep olur.

Yani bu canlılar oldukça nadiren insanlara saldırırlar. Çevrelerinde, insanların dışında yemeleri gereken daha cazip şeyler vardır.

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