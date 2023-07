1960’lı yıllarda İngiltere’de kurulan rock müzik grubu Pink Floyd, hem hızlı bir yükseliş yakalayarak bugün bile sayısız hayranı olan bir efsaneye dönüştü hem de unutulmaz albümlere imza attı. Gelin en sıkı hayranlarının bile bazılarını ilk kez duyacağı, Pink Floyd hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakalım.

1960’lı yıllar tüm dünya için bir değişimin başlangıcı oldu. Özellikle müzik dünyasında yeni kurulan gruplar bu piyasanın da bir daha asla eskisi gibi olmayacağını açık bir şekilde gösteriyordu. İşte bunlardan bir tanesi de Pink Floyd grubudur. İngiltere’de birkaç genç müzisyen tarafından kurulan Pink Floyd, hızla yükseldi ve bugün sayısız hayrana sahip bir efsaneye dönüştü.

Pink Floyd grubunun yükselişi tam da kendilerine yakışır bir şekilde, hızla gerçekleşti. Öyle ki 1970’li yıllara geldiğimizde bir efsaneye dönüşmüşlerdi bile. Özellikle canlı konserlerindeki performansları bu büyülü yükselişi daha da hızlandırdı. Ekip üyelerinin bir bir ayrılması ise bu yükselişin bir noktada yavaşlamasına neden oldu. Gelin Pink Floyd hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere yakından bakalım.

En sıkı hayranların bile bazılarını ilk kez duyacağı, Pink Floyd hakkındaki ilginç bilgiler:

Grup ilk kurulduğunda bambaşka bir müzik anlayışına sahipti.

Pink Floyd adı, blues müzisyenlerinden geliyor.

Barrett önce grubu, daha sonra da müziği bıraktı.

The Piper at the Gates of Dawn albümü ile grup zirve yolculuğuna başladı.

The Dark Side of the Moon ile kendi rekorlarını kırdılar.

En ünlü şarkıları olan Another Brick Wall, Part 2 albümün hikayesinin küçük bir parçasıdır.

Animals albümü, George Orwell’ın romanından ilham alınarak yapıldı.

Pink Floyd dağıldı mı diye sorarsanız cevabı biraz karışık.

Grup ilk kurulduğunda bambaşka bir müzik anlayışına sahipti:

Pink Floyd, 1965 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da kuruldu. Grubun orijinal kurucu kadrosu gitar ve vokal olan Syd Barrett, davulcu olan Nick Mason, bas gitar ve vokal olan Roger Waters, klavyeci olan Richard Wright’ten oluşuyordu. Grup o zamanlar kendilerine The Sea Set diyordu ve daha çok R&B coverları çalıyorlardı. Müzik anlayışlarının değişmesi, grup adının da değişmesini sağladı.

Pink Floyd adı, blues müzisyenlerinden geliyor:

Grup üyeleri birlikte çaldıkça başka bir tarza yönelerek blues ve caz gibi türleri de müziklerine katmaya karar verdiler. Blues dünyasının efsane isimlerinden olan Pink Anderson ve Floyd Council’in ilk isimlerini birleştirerek de grubun adını Pink Floyd olarak değiştirdiler. Bu isim önerisini yapan kişi Syd Barrett olmuştu. Bir ara kendilerine The Abdabs da diyen grup, Pink Floyd ismini sevince bu şekilde devam etmeye karar verdiler.

Barett önce grubu, daha sonra da müziği bıraktı:

Pink Floyd grubunun kurucularından olan Syd Barrett hem grubun ana solisti hem de asıl söz yazarıydı. Ancak psikolojik rahatsızlıkları vardı. Grup tanınır hale geldikçe bu sorunları iyice arttı ve 1968 yılında Pink Floyd’dan ayrıldı. Bir süre solo kariyerine devam eden ve yeni albümler yapan Syd Barrett, 1972 yılında müziği tamamen bıraktı ve kendini resim yapmaya adadı. 2006 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

The Piper at the Gates of Dawn albümü ile grup zirve yolculuğuna başladı:

Pink Floyd grubunun 1967 yılında yayınladığı ilk albümü olan The Piper at the Gates of Dawn, grubun müzik dünyasına bomba gibi girmesini sağladı. İnanılmaz kısa bir süre içerisinde albüm patladı gitti. Özellikle albümün açılış parçası olan Astronomy Domine tam anlamıyla müzik dünyasını sarstı. Ritimler, gitar girişleri ve vokallerinin yanı sıra şarkının sözleri de gerçeküstü öğeler içerdiği için benzersizdi. Albümün kayıt tekniği de onu eşsiz yapan özellikler arasında.

The Dark Side of the Moon ile kendi rekorlarını kırdılar:

The Piper at the Gates of Dawn albümü patlayınca Pink Floyd neredeyse tüm dünya tarafından tanınan bir rock müzik grubu haline geldi. Tam anlamıyla zirveyi gördükleri albüm ise The Dark Side of the Moon oldu. 1973 yılında yayınlanan albüm Billboard 200 listesinde tam 937 hafta yani 15 yıl boyunca kendine yer bularak bir rekor kırdı. Yani Money ve Time gibi ikonik şarkıların bulunduğu bu albüm, ABD’de yaşayan her 14 kişiden biri tarafından satın alınmış oluyordu. Bugün bile hayal edemeyeceğimiz bir rakam.

The Dark Side of the Moon albümünün kapak görselinin ise bambaşka bir hikayesi var. Ekip, albüm kapağı için Hipgnosis isimli tasarım şirketine giderek o dönem genç bir tasarımcı olan Storm Thorgerson ile görüştüler. Ondan yalnızca basit ve cesur bir tasarım yapmasını istediler. İşte bu iki kelimelik istek sonrası ortaya bugün bir efsane haline gelen ışığı gökkuşağı şeklinde kıran prizma görseli çıktı.

En ünlü şarkıları olan Another Brick Wall, Part 2 albümün hikayesinin küçük bir parçasıdır:

Eminiz sıkı bir hayran olmasanız bile Another Brick Wall, Part 2 isimli Pink Floyd parçasını duymuşsunuzdur. Çünkü bu şarkı, grubun en ünlü şarkısıdır. Bunun nedeni, şarkının tanıdık ama aynı zamanda kendine has bir melodiye sahip olmasıdır. Uzun yıllar radyoların liste başı şarkısı olan Another Brick Wall, Part 2 bir rock yıldızının düşüş hikayesinin anlatıldığı The Wall albümünün bir parçasıdır. Eğer şarkının harika olduğunu düşünüyorsanız albümü dinleyin çünkü ortaya kocaman bir hikaye çıkıyor.

Elbette bu hikaye sinemacıların da gözünden kaçmadı ve The Wall albümünde anlatılan hikaye, 1982 yılında Alan Parker tarafından Pink Floyd: The Wall ismiyle sinemaya uyarlandı. Bob Geldof tarafından canlandırılan Pink isimli bir rock yıldızının anlatıldığı film, zaten muhteşem bir hikayeye sahip olmasının yanı sıra çarpıcı animasyon sekanslarıyla da büyük beğeni topladı.

Animals albümü, George Orwell’ın romanından ilham alınarak yapıldı:

Pink Floyd tarafından 1977 yılında yayınlanan Animals albümü, oldukça sert politik eleştirileri ve toplumsal eşitsizlik üzerine olan yorumlarıyla dikkat çekiyor. Albümdeki Dogs ve Pigs isimli şarkıları dinleyince zaten az çok albümün ilham kaynağı anlaşılıyor. George Orwell tarafından kaleme alınan Animal Farm yani Hayvan Çiftliği adlı roman tam da bu tür bir hayvan hikayesi üzerinden yapılan toplumsal bir eleştiridir. Orwell’ın yazdığı bu alegorik eserin anlatısı, Pink Floyd tarafından modern dünyaya uyarlanmıştır. Bir de bu gözle dinleyin.

Pink Floyd dağıldı mı diye sorarsanız cevabı biraz karışık:

Ekip üyelerinin değişmesi rock müzik gruplarında bir gelenek gibidir. Bu gelenek Pink Floyd’da da sürdü.Gruptan önce Syd Barrett ayrıldı ve bu sırada David Gilmour dahil oldu. Sonraki yıllarda önce Richard Wright, daha sonra da Roger Waters gruptan ayrıldı. Bir süre Gilmour ve Mason, Pink Floyd adıyla devam ettiler. Wright daha sonra tekrar katıldı ve 1994 yılında bir dizi konser düzenlediler.

Uzun süre küs kalan Gilmour, Wright ve Mason 2005 yılındaki Live 8 için yeniden bir araya geldi. 2008 yılında Wright hayatını kaybedince 2014 yılındaki The Endless River albümü o olmadan kaydedildi. Gilmour ve Mason 2022 yılında Ukrayna - Rusya Savaşı’nı protesto etmek için Hey, Hey, Rise Up! şarkısını yaptılar. Pink Floyd, Rock and Roll Hall of Fame ve UK Music Hall of Fame listelerine alınarak onurlandırılmıştır.

Efsane rock müzik grubu Pink Floyd hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Müzik dünyası bu kadar büyük bir değişim geçirmişken hala 60’lı yılların şarkılarına bu kadar keyifle sarılıyor olmamız belki bambaşka bir sosyolojik araştırmanın konusu olabilir.