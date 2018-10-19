Piranaların 150 Milyon Yıllık Atası Bulundu

Hollywood filmlerinde her şeyi saniyeler içinde yerken gördüğümüz piranaların atası bulundu.

Araştırmacıların bulduğu 150 milyon yıllık pirana benzeri balık fosili, bilinen en eski etçil balık fosili rekorunu da eline geçirdi. Güney Almanya'da bulunan fosilin diş yapısı, modern piranalara oldukça benziyor.

Bu balıkların keskin dişlerini, başka balıkların etini ve yüzgeçlerini parçalamakta kullandıkları düşünülüyor. Bölgede bulunan diğer balık fosilleri de bu canlının saldırılarından nasibini almış olarak bulundu.

Üçgen şekilli, keskin kenarlı dişlere sahip olan ağzı, çene yapısını ve mekaniklerini inceleyen araştırmacılar, bu balığın kolaylıkla başka balıkların etini koparabileceğini söyledi.

Araştırma Current Biology isimli dergide yayımlandı.

Piranalar Nerede Yaşar

Piranalar, Güney Amerika'daki tatlı sularda yaşar. Amazon'da yaşayan yirmi farklı türü var. Bulunan fosil ise tuzlu su bölgesinde bulunması açısından dikkat çekici. Dünyanın başka yerlerinde de piranalar görülmüş olmasına rağmen balığın yayılma eğiliminde olduğu düşünülmüyor. Bu piranaların suya bırakılmış evcil hayvanlar olduğu fikri ağır basıyor.

Piranalar Tehlikeli mi?

Hollywood filmlerinde göründükleri kadar değil. Daha önce insanlara saldırmışlıkları var, hatta ölümle sonuçlanan saldırıları da var. Yine de pek çok türü tohum ağırlıklı beslenen bu canlıların bazı türleri doğrudan vejetaryen. Sürü halinde yaşayan bu balıkların sürü davranışı ise saldırmak için değil, avcılardan korunmak için geliştirdikleri bir yöntem.

Pirana Yenir mi?

Görünüşe göre evet. Güney Amerika'da oldukça meşhur olan pirana etinin lezzeti konusunda fikir ayrılıkları olsa da yenilebilen bir balık.