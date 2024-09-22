Pirelli, SBTi'nin onayıyla 2040 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı planlıyor.

Pirelli, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefiyle dikkat çekiyor. Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi), Pirelli’nin Mart ayında duyurduğu ve 2040 yılına kadar mutlak sera gazı emisyonlarını %90 oranında azaltmayı hedefleyen planını onayladı. Lastik üreticileri arasında en iddialı tarih olarak öne çıkıyor.

SBTi, Pirelli’nin kısa vadeli hedeflerini de doğruladı. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %80, Kapsam 3 emisyonlarını ise %30 oranında azaltmayı öngören bu hedefler, şirketin sera gazı emisyonlarını azaltma yolundaki kararlılığını gösteriyor. Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, SBTi’nin doğrulamasının, şirketin sürdürülebilirlik yol haritasının bilimsel olarak sağlam olduğunu vurguladığını belirtti.

Pirelli’nin emisyon azaltma hedefleri

Pirelli, belirlediği bu hedeflerle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket, 2018 baz yılını referans alarak Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını büyük ölçüde azaltmayı planlıyor. SBTi’nin onayı, Pirelli’nin bu hedeflere ulaşma yolunda doğru bir yolda olduğunu gösteriyor.

Pirelli'nin hedefleri, sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Şirket çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla belirlediği hedeflerle sektördeki diğer oyunculara da örnek olmayı hedefliyor.