Arabamıza binerken hepimiz motor gücünden, yol tutuşundan ya da tasarımından bahsederiz. Peki ya lastikler?

Dışarıdan bakıldığında basit ve sıradan görünen bu parçalar aslında aracın güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Hele ki lastiklerin diş derinliği... "Diş derinliği mi? Ne alaka?" diyorsanız güvenliğiniz için bilmeniz gerekenler var.

İster şehir içinde günlük kullanımda olsun, ister uzun yolculuklarda; lastiklerinizin durumu, bir kaza ile evinize sağ salim dönme arasındaki farkı yaratabilir.

Yol tutuş ve fren mesafesi

Diş derinliği, aracınızın yol ile temasını sağlayan en önemli faktörlerden biri. Özellikle ıslak zeminlerde diş derinliği yetersiz olan lastikler, yol tutuşunu kaybeder ve kayma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Dişler, suyu lastikten uzaklaştırarak yolun kuru kalmasını sağlar. Bu da fren mesafenizi kısaltır ve ani durumlarda aracınızı durdurma kabiliyetinizi artırır.

Düşük diş derinliğine sahip lastikler ise ne yazık ki suyu yeterince tahliye edemez ve aquaplaning dediğimiz su üzerinde kayma durumu meydana gelir. Böyle bir durumda direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetme riski oldukça yüksektir.

Yakıt verimliliği ve konfor

İyi durumda olan lastikler sadece güvenliğinizi değil, aynı zamanda cebinizi de korur! Diş derinliği azalmış lastikler, aracınızın yola olan direncini artırır. Bu da motorun daha fazla güç harcamasına ve dolayısıyla daha fazla yakıt tüketmenize sebep olur.

Diğer yandan, doğru diş derinliği hem sürüş konforunuzu artırır hem de aracınızın süspansiyon sistemine gereksiz yük binmesini engeller. Yani konforlu bir yolculuk için sadece aracınızın donanımlarına değil, lastiklerinize de dikkat etmelisiniz.

Yasal zorunluluklar

Birçok ülkede lastik diş derinliğiyle ilgili yasal düzenlemeler bulunuyor. Türkiye’de de minimum diş derinliği 1,6 mm olarak belirlenmiş durumda.

Yaz lastiğinde 3 mm, kış lastiğinde ise 4 mm olması gerekiyor. Kötü haber ki eğer diş derinliği 3 mm altında ise araç muayenesinden geçemiyorsunuz.

Sonuç olarak, araba lastiklerinde diş derinliği yalnızca bir detay gibi görünse de güvenli sürüşün vazgeçilmez bir parçası. Yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmeyi bir alışkanlık hâline getirin ve hem sevdikleriniz hem de kendiniz için güvenle yolda olun!

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