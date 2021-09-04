Planet 9 Güneş'e Düşünülenden Daha Yakın Olabilir

Güneş Sistemimizde gözlemleyemediğimiz ancak var olduğuna ihtimal verilen gizemli 9. gezegen hakkında yürütülen yeni çalışmalar, gezegenin Güneş'e düşünülenden daha yakın olabileceğini ortaya koydu. Bu da Dünya'dan bakıldığında daha parlak görülebileceği anlamına geliyor.

Bundan yaklaşık 5 yıl önce California Teknoloji Enstitüsü’nde görevli iki astrofizikçi olan Michael Brown ve Konstantin Batygin Astronomical Journal’da gözleri üzerlerine toplayacak bir araştırma yayınladılar. Bu araştırmada, Güneş etrafında dönen ve Dünya'dan yaklaşık 10 kat daha büyük olduğu düşünülen bir gezegene dair veriler sundular.

O günden bu yana varlığına yönelik türlü tartışmaların döndüğü ve 'Planet X' ya da ''Planet 9'' olarak anılan bu kuramsal gezegene dair sunulan kanıtlar, Kuiper kuşağındaki Neptün ötesi cisimlerin olağandışı yörünge hareketlerine dayandırılıyor. Ancak bu 'kanıtların' geçerliliği henüz tüm bilim insanları tarafından kabul edilmiş değil ve kimi bilim insanlarına göre Planet X olarak adlandırılan şey bir gezegen değil.

Tartışmalar devam ederken yeni bir araştırma geldi:

Aradan geçen 5 yılın ardından hâlâ ne olduğuna dair kesin bilgilere ulaşamadığımız Planet 9'a dair yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Yine Michael Brown ve Konstantin Batygin tarafından yayınlanan araştırma, gezegenin 'eğer var ise' Güneş'e düşünülenden daha yakın olabileceğini ortaya koydu.

Planet 9'ın Güneş etrafındaki bir turunu tam 18.500 yılda tamamladığı düşünülüyordu. Bu geniş yörünge, Güneş sisteminde karşımıza çıkan en büyük yörünge ve ona en yakın rakip ise 164 yıllık turuyla Neptün. Yeni araştırma ise Planet 9'ın yörüngede bir turunu 18.500 yıl yerine 7.400 yılda tamamladığını ortaya koydu. Bu da gezegenin Güneş'e düşünülenden çok daha yakın olması gerektiği anlamına geliyor.

Eğer Planet 9 Güneş sisteminin en ücra köşesinde gerçekten de varsa ve Güneş'e yeni araştırmanın ortaya koyduğu kadar yakınsa, bu onu tahmin edilenden daha parlak bir şekilde gözlemleyebileceğimiz anlamına geliyor.