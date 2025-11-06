Tümü Webekno
Planet Zoo 2 geliyor

Planet Zoo’nun geliştiricisi Frontier, oyunun altıncı yıl dönümünde Planet Zoo 2 üzerinde çalıştığını duyurdu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Frontier Developments, 5 Kasım’da yaptığı açıklamayla Planet Zoo 2 üzerinde çalıştığını resmen duyurdu. İlk oyunun altıncı yılı kutlanırken verilen bu haber, hayranları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Henüz çıkış tarihi ya da oynanış detayları açıklanmadı. Ancak stüdyo, bu devam oyununun ilk oyunun temelleri üzerine kurulacağını ve oyuncu geri bildirimlerinin dikkate alınacağını belirtti.

Planet Zoo, 2019 yılında çıkmıştı ve detaylı hayvan davranışları, zengin inşa araçları ve ekosistem sistemleriyle büyük övgü toplamıştı. Sürekli güncellenen içeriklerle yıllarca canlı kaldı.

Yeni oyunda ise oyuncular, daha gelişmiş grafikler, yeni türler, belki de su altı yaşamı ve kuşlar gibi uzun süredir beklenen özelliklerin eklenmesini umuyor. Frontier şimdilik sessiz ama heyecan büyük.

Oyunlar

