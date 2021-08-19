Plants vs. Zombies Benzeri 6 Oyun (Mobil + PC)

Şu an adı akıllardan pek geçmese de Plants vs. Zombies serisi bir zamanlar piyasayı bir hayli kavurmuştu. Bitkilerle birlikte zombilere karşı verdiğimiz bu amansız mücadele yaş fark etmeksizin herkesin ilgisini çekmişti.

Plant vs. Zombies'in bu kadar popüler olması genel oyun kültüründe de Tower Defense oyun türünün parlamasına sebebiyet verdi ve insanlar bu türe resmen akın etmeye başladılar. Oyunun kendi çıkışından sonra bir çok benzer türde oyunlar piyasada bir bir var olmaya başladı.

Farklı temalardaki çıkan birçok oyunlardan kimisi rağbet görüp belli bir popülerliğe ulaştı kimisi ise sadece çıkış yapmasıyla kaldı. Biz de hal böyle olunca türün sevenlerine veya yeni bir şeyler denemek isteyenler için Plants vs. Zombies benzeri oyunları listelemeye karar verdik.

Akıllı Telefonlarınızda Oynayabileceğiniz Plants vs. Zombies Benzeri 6 Oyun:

Realm Defense

Kingdom Rush

Bloons TD

Element TD

Fieldrunners

Radiant Defense

Kahramanlarınız ile dünyanızı koruyun: Realm Defense

Tür: Strateji, Tower Defense

Strateji, Tower Defense Çıkış Tarihi: 30 Ekim 2016

30 Ekim 2016 Geliştirici: Babeltim US

Realm Defense, fantastik canavarlara karşı kahramanlarınız ile birlikte savaştığınız bir savunma oyunu. Özellikle kurduğunuz kulelerle birlikte kahramanlarınızın da bir o kadar önemli olması oyunu daha eğlenceli kılıyor.

Karikatüristik ve eğlenceli dünyası ile: Kingdom Rush

Tür: Strateji, Tower Defense

Strateji, Tower Defense Çıkış Tarihi: 28 Temmuz 2011

28 Temmuz 2011 Geliştirici: Ironhide Game Studio

Kingdom Rush, krallığınızı canavarlara karşı koruduğunuz bir savunma oyunu. Fakat Kingdom Rush'ı genel olarak güzel yapan kısmı karikatüristik grafikleri eğlenceli bir savunma oyunu ile birleştirmeleri olmuş.

Steam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Maymun diyip geçmeyin çok tehlikeliler: Bloons TD 6

Tür: Strateji, Tower Defense

Strateji, Tower Defense Çıkış Tarihi: 14 Haziran 2018

14 Haziran 2018 Geliştirici: Ninja Kiwi

Bloons TD serisi genel anlamda görülen en yaratıcı savunma oyunlarından bir tanesi. Kullanılan her kahramanın veya kulenin temelde maymun olması ve yapılan savunmanın balonlara karşı olması, ilk bakışta ön yargılı yaklaşmak için sebep verse de bir kere denedikten sonra başında uzun saatler harcamanıza sebep oluyor.

Steam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kombinasyonları ile kalem kağıt çıkarttıran oyun: Element TD

Tür: Strateji: Tower Defense

Strateji: Tower Defense Çıkış Tarihi: 20 Ocak 2017

20 Ocak 2017 Geliştirici: Element Studios

Element TD, adından da anlaşılacağı üzere bütün savunmaları elemental kuleler aracılığı ile yaptığınız bir savunma oyunu. Normal Tower Defense oyunlarına kıyasla biraz kompleks olmasının yanı sıra farklı elementlerin kombinleri ile ortaya çıkan şeyler oyunu ilginç kılan özelliklerden biri.

Steam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sinirli bir grup askere karşı kendinizi savunun: Fieldrunners

Tür: Strateji, Tower Defense

Strateji, Tower Defense Çıkış Tarihi: 19 Temmuz 2012

19 Temmuz 2012 Geliştirici: Subatomic Studios LLC

Fieldrunners gerçekten üzerinize yığınla kışan bir sürü askere karşı amansız bir savunma yapmanızı gerektiren bir oyun. Strateji açısından biraz daha oyuncuyu serbest bırakması ile ön plana çıkan Fieldrunners, genel haritalarındaki düşmanların ilerleyişi koyduğunuz kuleler aracılığıyla oluşuyor.

Steam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Rengarenk bir savunma oyunu: Radiant Defense

Tür: Strateji, Tower Defense

Çıkış Tarihi: 11 Temmuz 2014

Geliştirici: Hexage

Radiant Defense, savunma oyunlarının en canlı ve renkli hali olabilir. Neon bir dünyada geçen Radiant Defense’de çeşitli silahlar, tuzaklar vb. şeylerle sizi işgal eden uzaylılara karşı savunma yaptığınız bir oyun. Radiant Defense Canlı dünyası ve eğlenceli grafikleriyle kısa sürede ilgi çekici savunma oyunlarından biri haline geldi.

Steam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.