Sri Lanka'da son sekiz yılda 20 filin 'plastik atık' yemekten hayatını kaybettiği bildirildi. Hayvan severler, sayıları giderek azalmakta olan filler için alarma geçti.

İnsanların hataları sebebiyle masum canlıların hayatı mahvolmaya devam ediyor. Associated Press’in haberine göre Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun 130 mil doğusundaki Pallakkadu köyü çöplüğünde son sekiz yılda en az 20 fil, plastik çöp yemekten hayatını kaybettiği bildirildi.

Hafta sonu iki filin daha ölü bulunmasının ardından veterinerler ve çevreciler; aslından filleri atık çukurundan uzak tutmak amacıyla inşa edilmiş kırık elektrikli çitler gibi, ülkenin bu ölümlere dair başarısız azaltma çabalarına karşı alarm verdi.

Yapılan otopsilerde fil midelerinde sadece plastiğe rastlandı

Associated Press’e konuşan yaban hayatı veterineri Nihal Pushpakumara yaptığı açıklamada filler üzerinde yapılan otopsilerde normalde fillerin yediği ve sindirebildikleri yiyeceklere rastlanmadığını belirterek, "Polietilen, gıda ambalajları, plastik, diğer sindirilemeyen maddeler ve su, otopsilerde görebildiğimiz tek şeydi" şeklinde kaydetti.

Sri Lanka, 2014 yılında bir yıldırım düşmesi sonrasında çöplüğün elektrikli çitlerinin çürümesine izin vermiş; yerine herhangi yeni bir önlem almamıştı. Hükümetin filleri güvende tutmak için vaat ettiği bu önlemin yok olmasının ardından bu bölgede 20 fil çöp yemekten öldü. Buna ek olarak Çin devlet haber kuruluşu Xinhua, 2020'de insan-fil çatışması nedeniyle 122 kişinin öldüğünü bildirdi ki bu sayı daha öncesinde yıllık ortalama 85 idi.

Filler Sri Lanka'da oldukça saygı gören hayvanlar; ancak bu tehlike altında oldukları gerçeğini değiştirmiyor. BBC'ye göre, Sri Lanka 2011 yılında ülkede 6.000'den az filin tespit edildiği bir nüfus sayımı yaparken; AP'ye göre bu sayı, 19. yüzyıldaki 14.000'e kıyasla çok büyük bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor.