Bebeklerin Dışkılarında 10 Kat Daha Fazla Mikroplastik Var

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, bebeklerin dışkılarında bulunan mikropartikül plastik miktarının yetişkinlerinkinden 10 kat daha fazla olduğunu gösteren bir araştırma yayınladı.

Geçtiğimiz senelerde yapılan bir araştırmada, yetişkin bir insanın her yıl 39-52 bin arasında plastik partikül yuttuğu açıklanmış ve araştırmacılar, mikroplastiğin sağlığa etkileri net bir şekilde ortaya konulana kadar, insan tarafından tüketilen mikroplastiklerin miktarını azaltmanın en iyi yolunun plastik üretimi ve kullanımını azaltmak olduğunu söylemişlerdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin New York Üniversite Tıp Fakültesi’nde bulunan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre ise, bebeklerin dışkılarında yetişkinlerinkinden 10 kat daha fazla mikropartikül plastik miktarı bulunuyor. Sağlık uzmanları, özellikle plastiklerde bulunan kimyasalların bebeklerin gelişimi üzerindeki etkisinin tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Plastik ürünler sebep oluyor

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı bilimcisi ve araştırmanın ortak yazarlarından Kurunthachalam Kannan, çocuk vücudunun gelişiminin sağlıklı bir endokrin sistemine bağlı olduğunu ve bunun tersinin ise yaşamın erken evrelerini etkilediğini söylüyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, endokrin bozucu maddelere maruz kalmanın kansere yol açabildiğini gösteriyor.

Araştırma için 1 yaşındaki bebeğin, üç yeni doğan bebeğin ve on yetişkinin dışkısını inceleyen bilim insanları, PET konsantrasyonlarının yetişkinlere göre on kat daha fazla olduğu tespit etti. Yeni doğan bebeklerde bulunan plastik ise, doğmadan önce vücutlarında plastik bulunduğuna işaret ediyor. Bebeklerin dışkılarındaki plastiğin şaşırtıcı olmadığını belirten araştırmacılar biberon, giysiler, oyuncaklar, tabaklar, çocuk bezleri gibi malzemelerin, yani bebeklerin etrafındaki her şeyin plastikle yapıldığına dikkat çekiyor. Bunlara dokunan bebekler de sıklıkla ellerini ağızlarına götürüyor.