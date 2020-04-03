PlatinumGames, Beşinci Bir Duyuruya Daha Hazırlanıyor

Japonya merkezli bir video oyunu stüdyosu PlatinumGames, 1 Nisan’daki şakası ile dördüncü ve son duyurusunu yapmıştı ancak firmanının Twitter hesabından yapılan yeni bir paylaşım, beşinci bir duyurunun da yolda olduğuna işaret ediyor.

2007 yılında Seeds ve Odd şirketlerinin birleşmesiyle kurulan Japon video oyunu stüdyosu PlatinumGames, geçtiğimiz şubat ayında yayınladığı bir tanıtım sayfası ile dört yeni duyuru yapacağını açıklamıştı. Bu duyurulardan ilki, The Wonderful 101 Remastered olmuştu. Diğer ikisinin ise Project GG ve bu projenin bir parçası olarak Tokyo’da açılan yeni bir stüdyo olduğunu öğrenmiştik.

1 Nisan’da yaptığı şaka ile dördüncü ve son duyurusunu gerçekleştiren Japon şirket, hayal kırıklığına uğramıştı. Bugün Twitter’da yeni bir paylaşım yapan PlatinumGames, beşinci bir duyurunun daha planlandığını ima etti. Stüdyonun tanıtım sayfasına girdiğinizde 4 rakamının üstünde beşinci bir yıldızın daha olduğunu görüyoruz. Onun hemen altında ise "????? XX.XX.2020" ibaresi yer alıyor.

PlatinumGames'in paylaştığı görsel

Peki bu, PlatinumGames’in bir başka acımasız şakası değilse ne olabilir? Hideki Kamiya’nın imzasını taşıyan Bayonetta serisinden uzun zamandır haber almadık ve Nintendo kullanıcıları, Bayonetta 3’ten gelecek haberleri uzun süredir bekliyorlar. Yine de heyecanlanmak için biraz erken.

Bununla birlikte tanıtım sayfasındaki bilgiler, oyunun kesin olarak bu yıl içinde tanıtılacağını gösteriyor. Şirketin olası bir şakası ya da resmi duyurusu ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.