Geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarının ödüllendirildiği BAFTA Games Awards 2020’nin kazananları belli oldu. Daha çıkmadan, yapım aşamasındayken aldığı övgüler müthiş bir beklenti yaratan Disco Elysium; En İyi Çıkış Yapan Oyun, En İyi Müzik ve En İyi Hikaye olmak üzere üç farklı kategoride zafere ulaştı.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden BAFTA Games Awards, bu yıl 16’ıncı kez sahiplerini buldu. İngiltere’nin başkenti Londra'daki Kraliçe Elizabeth Salonu'nda düzenlenmesi planlanan tören, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle gecenin sunucusu İrlandalı komedyen Dara O'Briain’ın evinden yapıldı.

Kojima Productions tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunu Death Stranding, En İyi Oyun, En İyi Ses, En İyi Animasyon ve Sanatsal Başarı dahil olmak üzere tam 11 dalda aday gösterilerek rekor kırmıştı. Remedy Entertainment imzalı bir diğer aksiyon-macera Control de, hemen hemen aynı kategorilerde kazandığı 11 adaylıkla rekora ortak olmuştu. Death Stranding, gecede yalnızca En İyi Teknik Başarı ödülünü kazanırken, Control ise eli boş şekilde ve döndü. BAFTA Games kazananlarına geçmeden önce tüm adayları görmek isterseniz buradaki içeriğimize bir gözatabilirsiniz.

Estonyalı yazar Robert Kurvitz tarafından tasarlanan ve yazılan rol yapma oyunu Disco Elysium; En İyi Çıkış Yapan Oyun, En İyi Müzik ve En İyi Hikaye olmak üzere üç farklı kategoride zafere ulaştı. Metal Gear serisi ve Death Stranding’in yaratıcısı olan Japon video oyunu efsanesi Hideo Kojima ise British Academy tarafından verilen en prestijli onur ödülü olan BAFTA Akademi Bağlılık Ödülü’ne layık görüldü. BAFTA Games Awards 2020’nin tüm kazananlarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

BAFTA Games Awards 2020 kazananları

En İyi Oyun, En İyi Oyun Tasarımı, En İyi Orijinal Oyun: Outer Wilds

En İyi İngiliz Oyun: Observation

En İyi Animasyon: Luig's Mansion 3

En İyi Sanatsal Başarı: Sayonara Wild Hearts

En İyi Ses: Ape Out

En İyi İlk Oyun: Disco Elysium

En İyi Gelişme Kaydeden Oyun: Path of Exile

En İyi Aile Oyunu: Untitled Goose Game

En İyi Eğlencenin Ötesinde Oyun: Kind Words

En İyi Çok Oyunculu Oyun: Apex Legends

En İyi Müzik, En İyi Hikaye: Disco Elysium

En İyi Başrol: Gonzalo Martin / Sean Diaz - Life is Strange 2

En İyi Yardımcı Oyuncu: Martti Suosalo / Ahti the Janitor - Control

En İyi Teknik Başarı: Death Stranding

Yılın Mobil Oyunu: Call of Duty Mobile