Google, Play Store'daki uygulama sayfalarında önemli bir değişikliğe gitti. Artık bir uygulamanın hesabınızı silip silmediğine izin verdiğini direkt Play Store sayfası üzerinden görebileceksiniz.

Google, geçtiğimiz yıl kullanıcı güvenliği konusunda önemli bir adım atmıştı. Şirket Play Store’a getirdiği bu kural, uygulamaların kullanıcı hesaplarını ve verilerini yönetimiyle alakalıydı. Eğer sizden bir hesap oluşturmanız isteniyorsa o hesabı silmenize de izin verilmeliydi.

Şimdi ise bu konuda beklenen değişiklikler mağazada görülmeye başladı. Google Play Store, artık uygulamaların sayfaları üzerinden kullanıcılara hesaplarının silme şansına sahip olup olmadıklarını gösteriyor.

Uygulamayı indirmeden hesap silme konusunda bilgi alabileceksiniz

İlk olarak Assemble Debug tarafından fark edilen bu özellik, henüz herkeste görünmeye başlamamış olabilir. Ancak yakında geniş çapta geleceğini tahmin edebiliriz. Mağazada bir uygulamaya girdiğinizde karşınıza o uygulamada hesap silme seçeneğinin yer aldığını belirten bir ifade çıkacak. Aynı zamanda uygulama verilerini yönetme şansınızın olup olmadığı da gösteriliyor. Bu şekilde geliştiricilerden uygulama tarafından toplanan hareket geçmişi gibi belli verilerin silinmesini talep edebiliyorsunuz.

Değişiklikle birlikte uygulamayı indirmeden öncesinde bu bilgilere sahip olabiliyorsunuz. İndirip hesap açtığınızda o hesabı silememek çok sinir bozucu bir durum olabiliyordu. Bu yüzden direkt Play Store’dan bunu görmenin çok yararlı olacağını söylemek mümkün.

Google, geliştiricilere bu bilgiyi sağlamaları için 31 Mayıs 2024’e kadar zaman vermişti. Bu tarihe kadar hesap silme ve veri yönetimi hakkında detay sunmayanlar, uygulamanın kaldırılmasına kadar gidebilecek cezalarla karşılaşabilir.