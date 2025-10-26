Tüm Zamanların En Çok Satan Konsolu PlayStation 2'nin Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

PS2, 160 milyondan fazla satışla tüm zamanların en çok satan konsolu konumunda. Peki bu ikonik cihaz neler sunuyordu? İşte şimdi kulağa şaka gibi gelecek özellikleri.

Oyun dünyasında bazı konsollar gelir geçer, bazıları ise tarih yazar. Sony'nin 25 yıl önce piyasaya sürdüğü** PlayStation 2 (PS2),** tam olarak ikinci kategoriye giriyor. 155 milyonlu aşan satış rakamıyla "tüm zamanların en çok satan oyun konsolu" ünvanını gururla taşıyan bu cihaz; God of War, GTA: San Andreas, Metal Gear Solid 3 ve Gran Turismo 4 gibi efsanelere ev sahipliği yaptı. Milyonlarca çocuğun ve gencin hayallerini süsledi, oturma odalarının baş köşesine kuruldu.

Ancak teknoloji dünyası acımasızdır. Bugün 4K çözünürlükten çok büyük depolama alanlarına kadar çok daha gelişmiş oyun özelliklerinden bahsederken PS2'nin zamanında "devrim" sayılan bazı özellikleri, günümüz standartlarıyla karşılaştırıldığında bir hayli komik kalıyor. Gelin, zamanda bir yolculuğa çıkalım ve şu anda kulağa gerçekten "şaka gibi" gelecek o PS2 özelliklerine yakından bakalım.

PlayStation 2 ne zaman piyasaya sürüldü? Fiyatı ne kadardı?

Öncelikle bu efsane konsolun ne zaman çıkış yaptığına bakalım. Sony, 4 Mart 2000 tarihinde PS2’yi resmen Japonya’da satışa çıkardı. O yılın ilerleyen zamanlarında da diğer ülkelere resmen geldi. Türkiye’de Kasım 2000’de satışa sunuldu. PS2 çıktığında fiyatı 300 dolardı. Tasarım ve teknik özellikleriyle kısa sürede dünya çapında büyük ilgi yakalamayı başardı.

160 milyon satış ile tarihin en çok satan konsolu

PS2’nin inanılmaz ilgi görmesi, satış rakamlarına da rekor olarak yansıdı. Öyle ki 25 yıldan daha uzun süre önce tanıtılan konsol, şimdiye kadar 160,6 milyon civarında satış yaptı. Bu da onuın tarihin en çok satan konsolu ünvanını taşımasını sağlıyor. Onu, 154 milyon ile Nintendo DS, 153 milyon ile Nintendo Switch takip ediyor.

Peki ne zaman tam olarak PS2’ye veda ettik? Sony, Ocak 2013 tarihi itibarıyla neredeyse 13 yıllık bir sürecin ardından PS2’nin üretimini resmen sonlandırdı ve desteğini kesti. PlayStation 3 ise 2006 yılında çıkış yapmıştı. O çıktıktan yıllar sonra da PS2’ye olan destek devam etti.

İkonik siyah tasarımı

Sony, yıllar boyunca farklı farklı PS2 tasarımıyla karşımıza çıktı. Ancak bunlardan en çok akla kazınanı orijinal mat siyah renkli ön tarafında ikonik PS2 logosunun yer aldığı, üst kısmında PS2 yazısını taşıyan modeldir. Sonraki yıllarda daha ince görünümlü PS2 de gördük.

PS2 modelleri, farklı renkleri olsa da yine ikonik siyah tasarıma sahip ortasında Sony yazan DualShock 2 kontrolcülerle geliyordu. Kontrolcü, daha hafif ve yumuşak düğmelerle gelerek önceki kollara göre çok daha konforlu ve iyi bir oyun deneyimini kullanıcıyla buluşturuyordu.

8 MB hafıza kartları, 32 MB RAM ve dahası

*İnce versiyon

Günümüzde sunulan konsollardaki 1 TB’lık dahili depolama alanları bile birçok kullanıcı için yeterli olmazken eski konsollarda şu anda gerçekten inanmanın zor olduğu bir yaklaşım vardı. PlayStation 2’de veri, oyun kaydı yapabildiğiniz dahili bir depolama alanı yoktu. Bunun yerine 8 MB’lik hafıza kartları kullanılıyordu. Tabii ki o zamanlarda dosya, oyun boyutları daha düşüktü ve bu miktar yeterli olabiliyordu.

Bunlar dışında teknik özelliklerine baktığımızda sistemin ana belleği 32 MB’tı. Grafik belleği ise 4MB VRAM olarak karşımıza çıkıyordu. Kısacası dönemi için güçlü sayılabilecek bu özellikler, şu anda gençler için kulağa çok şaşırtıcı gelirken bizler için nostalji bir hâl alıyor.

DVD oynatma özelliği, geriye uyumluluk

PS2’nin en çok konuşulan özelliklerinden biri şüphesiz yerleşik DVD oynatıcı özelliğiyle gelmesiydi. Üstelik o zamanların DVD oynatıcılarından daha uygun bir fiyatla geliyordu. Hem oyun oynatması hem de DVD oynatıcı olarak kullanılabilmesi de değerini inanılmaz artırmıştı. Kullanıcılar, DVD’den film izleme gibi işlemleri direkt konsollarından yapabiliyordu. Yani sırf oyun konsolu olmanın çok ötesindeydi. Bir başka çok sevilen özelliği ise geriye uyumlu bir konsol olarak piyasaya sürülmesiydi. Cihaz, yeni konsol alanların eski oyunlarını kaybetmemesine imkân tanıyordu. Neredeyse tüm orijinal PlayStation oyunlarını sorunsuz bir şekilde PS2’den oynayabiliyordunuz.

Adaptör ile internet bağlantısı ve online oyun

Günümüzde bir konsolu açtığınızda yapmanız gereken ilk şey onu internete bağlamaktır. PS2’de ise durum böyle değildi. Konsol, direkt internet bağlantısıyla gelmiyordu ancak bir Network Adapter isimli bağlantı yoluyla internete bağlanıp çevrim içi bir şekilde oyun oynayabiliyordunuz. Callo f Duty 3’ten SOCOM’a, Metal Gear Solid 3’ten Final Fantasy XI’e kadar birçok oyunda online deneyim sunuluyordu.

Milyonlarca satış ile tüm zamanların en çok satan konsolu olmayı başaran PlayStation 2’nin sunduğu özelliklere birlikte göz attık. DVD oynatıcısı ve geniş oyun kütüphanesi başta olmak üzere özellikler, dönemine göre çok iyiydi ve bu kadar iyi satmasını sağlamıştı.