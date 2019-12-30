PS4 için NTSC ve PAL ifadelerini mutlaka görmüşsünüzdür. Birçok kullanıcı hangi modeli tercih etmesi gerektiğini bilmiyor. Bu içeriğimizde ise PlayStation 4 modellerinin farkları neler ve ne anlama geldiklerinin cevabını bulabilirsiniz.

Son zamanların en çok satan konsolu PS4 ile ilgili aklınıza birçok soru gelmiştir. Örneğin yurt dışından getirmek mantıklı mı, hangi oyunları oynayabilirim gibi... Hepsinden hepsinden önce NTSC ve PAL modelleri arasından hangisini seçmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü bu modeller kullanımınızı etkileyecek önemli faktörleri içerisinde barındırıyor.

Aslına bakarsanız oyunlar için artık bu modellerin fazla bir önemi kalmadı. PS4’ü sadece oyun için değil de film izlemek gibi aktiviteler için de kullanacaksanız, doğru seçimi yapmalısınız. Çünkü yanlış seçimler sonucunda izlemek istediğiniz bir filmi siyah beyaz bir ekranda görebilirsiniz. Lafı da fazla uzatmadan gelin bu iki model arasında ne farklar var hemen açıklayalım.

NTSC ve PAL nedir, aralarında ne fark var?

Daha önce PlayStation alanların yakından bildiği NTSC ve PAL bölgeleri ifade ediyor. Yukarıdaki görselden bölgelere göre kullanımı görebilirsiniz. Türkiye’den PlayStation alırken ikisini de satın alabilirsiniz. Ancak NTSC alırsanız sadece bu bölgeye özel içerikleri kullanabilirsiniz. Örneğin PAL’a özel çıkan filmleri izleyemezsiniz. Aynı durum PAL için de geçerli, bu sürümde NTSC bölgesine ait filmleri izleme imkanınız olmuyor.

NTSC ve PAL, PS4 için bunları ifade ediyor. Terimlerin teknik anlamları çok daha farklı. Aslında ikisi de karasal renk yayın sinyalleridir. NTSC, Amerika ve Japonya gibi bazı ülkelerin kullandığı karasal yayın sinyalidir. PAL ise Türkiye de dahil olmak üzere, tüm Avrupa’da kullanılan karasal renk yayın sinyali. Normal şartlarda PS4’teki NTSC bir filmi Türkiye’de açmak isterseniz, siyah beyaz bir görüntü gelecektir.

Oyunlar için bu durum geçerli değil. Neredeyse tüm oyunlar “free region” yani tüm bölgelere açık bir şekilde çıkıyor. Satın aldığınız bir oyunu, PAL bölgesinde de NTSC bölgesinde de oynayabilirsiniz. Zaten artık birçok film de oyunlar gibi tüm bölgelere açık bir şekilde çıkıyor. Siz işinizi yine de garantiye almak istiyorsanız, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu PAL bölgesine ait PS4’leri satın almalısınız.

Bir PS4’ün PAL mı NTSC mi olduğu nasıl anlaşılır?

İnternette bazı alışveriş sitelerinde cihazların hangi bölgeye ait olduğu bilgisi yazmayabiliyor. Bu nedenle satın aldığınız cihazların hangi bölgeye ait olduğunu sadece müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek veya kargo geldikten sonra anlayabilirsiniz. Gelen kargoda ürün kutusunu hemen açmayın ve üzerindeki bilgileri kontrol edin. Eğer gönderilen kutuda US yazıyorsa bu Amerika yani NTSC ürünü olduğunu gösterir.

Avrupa yani PAL için kutu üzerinde EU veya UK yazması gerekiyor. Kargodan gelen ürün kutusunun üzerinde bu yazıları görürseniz, mağazadaki ürünleri Türkiye’de de kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Eğer US yazıyorsa ürünü iade edebilir ve Avrupa bölgesine ait bir cihaz isteyebilirsiniz. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece oyun oynayacaksanız bu durum pek de fark etmiyor.

Hangi model çok daha popüler?

2019’un temmuz ayında açıklanan rakamlarda, PS4 satışlarının 100 milyon adedi geçtiği açıklandı. Oyunlarda ise tam tamına 876 milyon adet satışa ulaşılmış durumda. Bu rakam da PlayStation 4’ün ne kadar popüler olduğunu göstermeye yetiyor. Bu rakamlara ulaşılması PS2 için 5 yıl 9 ay sürmüştü. PS4 için ise bundan iki ay daha kısa sürdü.

Amerika ve Avrupa arasında yani bir bakıma NTSC ve PAL arasındaki satış farkına baktığımızda ise beklenenden çok daha büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Amerika’daki PS4 satış rakamı eylül ayı itibarıyla 30 milyonu geçti. Bu da 100 milyon adedi geçen satış rakamlarının %30’u anlamına geliyor. Geriye kalan %70’lik kısmın büyük bir bölümü ise Avrupa’da satıldı. Yani PAL cihazlar NTSC modellerine göre çok daha fazla satılıyor.

Sony’nin kendi memleketi Japonya’daki satış rakamı ise 8.3 milyon civarında oldu. Japonya’yı 7.2 milyon adet ile Almanya ve 7.2 milyon adet satışla İngiltere takip ediyor. Tüm bu rakamlar da Sony PlayStation 4’ü son zamanların en çok satan oyun konsolu haline getiriyor. Zaten sadece oyun satışı bile 1 milyara yaklamış vaziyette.

Yurt dışından PS4 getirmek mantıklı mı?

Yurt dışında PlayStation 4 fiyatları ortalama olarak 250-300 dolar arasında değişiyor. Tabii yanında alınan oyuna göre bu fiyat 500-600 dolar bile olabiliyor. Bu da TL’ye çevirdiğimizde, döviz kuru nedeniyle yaklaşık 1800 TL civarı bir ücret demek. Eğer yurt dışından kendiniz getirmiyorsanız ve internetten almak istiyorsanız bu ücrete bir de vergiler eklenecek. Vergilerle beraber bu rakam yaklaşık 3 bin TL olacaktır.

Türkiye’deki ortalama PS4 fiyatları ise 2000-3000 TL arasında değişiyor. Yani yurt dışından çevrimiçi olarak PlayStation 4 almanın bir avantajı kalmıyor. Kendiniz getirseniz bile bu sefer de garanti sorunu yaşayacaksınız. Çünkü yurt dışından getirdiğiniz ürünlerin garantisi sadece aldığınız ülkede geçerli oluyor. Bu nedenle şu sıralar yurt dışından PS4 getirmek pek de mantıklı değil.

NTSC ve PAL arasındaki farklar ve yurt dışından PS4 getirmenin maliyeti bu şekilde. Türkiye ve Avrupa’da oturan takipçilerimizin PAL modellerini almaları gerekiyor. Oyunlarda ise herhangi bir fark olmuyor. Ayrıca bu modelleri şimdilik yurt dışından getirmek yerine Türkiye’den almak çok daha hesaplı olacaktır.