Sony'nin 19 Kasım'da piyasaya süreceği PlayStation 5 ile ilgili çıkan yeni bilgiye göre konsol, kutudan HDMI 2.1 kablosuyla çıkacak. Bu da PlayStation 5'in oyunculara direkt 4K çözünürlük ve 120 Hz desteğiyle kutudan çıkacağını kanıtladı.

Uzun süredir beklediğimiz gün yavaş yavaş geliyor. Sony ve Microsoft ikilisi, yeni bir devrin başlayacağı yeni nesil konsollarını önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek. 10 Kasım günü Microsoft'un Xbox Series X'i, 19 Kasım günüyse Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolu ülkemizde satışa çıkacak.

Microsoft'un Xbox Series X oyun konsolunu artık canlı bir şekilde görmüştük. Hatta oyun konsolu artık ülkemizdeki oyuncuların da tanıdığı isimlere ulaşmaya başlamıştı. Sony ise PlayStation 5 oyun konsolu hakkındaki içeriklerin yayınlanmasına henüz izin verdi.

PlayStation 5, kutudan HDMI 2.1 kablosuyla çıkacak:

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolu geçtiğimiz günlerde ABD'de medyanın ve teknoloji dünyasının bilindik isimlerinin eline geçti. PlayStation 5, pek çok videoda kutusundan çıkarılmış olsa da kendisi hakkındaki önemli bir detay genel anlamda paylaşılmamıştı. O da PlayStation 5 kutusunda yer alan HDMI kablosuydu.

Sony'nin PlayStation 5 kutusuna bir HDMI kablosu koyduğu zaten bilinmekteydi. Ancak yeni paylaşılan detaya göre o HDMI kablosu, HDMI 2.1 kablosuydu. Yani Sony, PlayStation 5 kutusunda 4K çözünürlükte 120 Hz ekran tazeleme hızını destekleyen bir HDMI kablosu koymuştu.

Bu haber, PlayStation 5 satın almak isteyen ve oyunlarını 4K çözünürlükte ve 120 Hz tazeleme hızında oynamak isteyenleri fazlasıyla sevindirdi. Zira oyuncular artık PlayStation 5'in yanı sıra bir de HDMI 2.1 kablosuna para vermekten kurtulmuşlardı. Ancak bu durum bile elbette bazı oyuncuları rahatlatmaya yetmedi.

Bunun nedeniyse PlayStation 5'teki her oyunun 120 Hz tazeleme hızını desteklemeyecek olmasıydı. Şu ana kadar açıklanan oyunlar arasında aralarında Devil May Cry 5: Special Edition ve Dirt 5'in de yer aldığı bazı oyunlar 120 Hz'i destekleyecekti. Ayrıca 120 Hz'i tam anlamıyla yaşamak için bir de 120 Hz ekran gerekiyordu.