PlayStation 5, ABD Tarihinin En Hızlı Satan Oyun Konsolu Oldu

NPD tarafından yayınlanan bir rapora göre PlayStation 5, dolar bazındaki satışlar açısından ABD tarihinin en hızlı satan oyun konsolu oldu. Sony, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada yeni oyun konsolunun yalnızca 2020 yılında 4,5 milyon adet sattığını açıklamıştı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürmüştü. Işın izleme teknolojisi, 4K oyun çözünürlüğü ve 16 GB GDDR6 bellek gibi birçok özelliğiyle kısa sürede oyuncuların gözdesi halini alan PlayStation 5, şimdi yeni bir rekor daha kırdı.

NPD tarafından yapılan açıklamaya göre Japon üreticinin en yeni konsolu, dolar bazındaki satışlar açısından ABD tarihinin en hızlı satan oyun konsolu olmayı başardı. PlayStation 5'in bu üstün satış performansı, stok sorunlarının arkasında yatan sebebe de ışık tutuyor.

Sony, yalnızca 2020 yılında 4,5 milyon adet PlayStation 5 konsolu sattığını açıklamıştı:

NPD Group analisti Mat Piscatella, PlayStation 5'in satışlarından ne kadar gelir elde edildiğini paylaşmadı ancak video oyunu donanımı, yazılımı ve aksesuarları için yapılan tüketici harcamalarının bu yıl şimdiden 9,3 milyar doları bulduğunu belirtti.

Geçen ay kazanç mali dönemlik kazanç raporunu yayınlayan Sony, yalnızca 2020'de 4,5 milyon adet PlayStation 5 sattığını belirtmişti. Şirketin Finans Müdürü Hiroki Totoki, şubat ayında düzenlenen basın toplantısında, şirketin önümüzdeki mali yılda 14,8 milyon adet satış yapmayı hedeflediğini söyledi.

NPD'nin raporuna göre PlayStation 5, şubat ayı satışlarında ikinci sıraya düştü. Hem birim hem de dolar bazında satışlarda ilk sırada, 2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch yer aldı. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Super Mario 3D World + Bowser's Fury'nin Switch satışlarında etkisi olduğu düşünülüyor.