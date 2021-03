İşte Dünyanın En Fazla Zaman Harcanan 10 Online Oyunu

90'lı yıllarda evlerde internetin yaygınlaşmasıyla çalışmalarına başlayan ve günümüzde büyüyerek devam eden online oyun sektörü gittikçe gelişiyor. Haliyle online oyun oynayarak geçirilen vakit de böylece artıyor. Biz de sizler için en çok oynanma süresine sahip online oyunları listeledik.

İngiliz medya devi Game’in araştırmalarına göre dünya üzerinde popüler oyunların toplam oynanma süresi tam 19,2 milyon yıl! Bu sayı oyuncuların çevrimiçi olarak oynadığı en iyi 10 oyunun oynanma süresi. Oyuncuların toplamda oyun oynayarak geçirdikleri süre ise, insanlığın gezegende geçirdiği sürenin tam 3 katı.

Hepimizi oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız olmuştur. Yağmurlu bir günde ya da iş yerindeki yoğun tempodan eve döndüğünüzde oyuna gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamamak anlaşılan sadece size özel değil. Oyunlarda harcadığımız zamanı bir düşündükten sonra Game’in araştırmasında ortaya çıkan şaşırtıcı sayıları ve oyunları incelemeye başlayabiliriz.

Dünyanın en uzun süre oynanan oyunları:

Fortnite: 10 milyon 417 bin 808 yıl World of Warcraft: 5 milyon 707 bin 763 yıl Overwatch: 1 milyon 529 bin 148 yıl Grand Theft Auto V: 729 bin 909 yıl Witcher 3: 342 bin 9 yıl Call of Duty: Modern Warfare: 273 bin 973 yıl Fallout 4: 115 bin 507 yıl Assassin’s Creed Odyssey: 90 bin 377 yıl Rocket League: 47 bin 565 yıl FIFA 20: 11 bin 986 yıl

TOPLAM: 19,2 milyon yıl

Fifa 20: 4 milyon 375 bin gün / 11 bin 986 yıl

Listede yer alan en yeni oyun olan Fifa 20, 2019 yılında çıkmasına rağmen 4 milyon günden daha fazla oynanmış. Fifa serisinin zaten var olan oyuncu sayısını düşündüğümüzde böylesine fazla bir oynanma süresi gayet anlaşılabilir. Her ne kadar serinin diğer oyunlarına göre daha az sevilen bir oyun olsa da Fifa 20, gelmiş geçmiş en fazla oynanma süresine sahip online oyunlar listesine girmeyi başarıyor.

Rocket League: 17 milyon 361 bin 111 gün / 47 bin 565 yıl

Farklı taktikler kullanarak, farklı arabalarınızla birbirinden renkli ve dinamik haritalarda rakiplerinizle karşılaşabileceğiniz Rocket League oldukça rekabetçi bir oyun. Tek bir hatanızın bile yenilmenize sebep olacağı bu oyunda basitçe anlatmak gerekirse arabalarınızla futbol oynuyorsunuz. Arabaların roket hızlandırıcılara sahip olması da oyunu daha hızlı hale getiriyor. Böylesine çok oynanmasının en büyük sebebi olarak da maç sürelerinin kısa olup çeşitliliğin çok olduğunu söyleyebiliriz.

Assassin’s Creed Odyssey: 32 milyon 987 bin gün / 90 bin 377 yıl

20 ana oyun ve 17 adet devam oyunu olan Assassin’s Creed serisinin en son oyunu Assassin’s Creed Odyssey, aynı zamanda oyuncular tarafından serinin en sevilen oyunu. Gerek uzun süren hikayesi, gerek oyuncuyu saran atmosferiyle tatmin edici bir deneyim sunuyor. Assassin’s Creed Odyssey aynı zamanda serinin en büyük oyunu. Antik Yunan tarihiyle ve önemli karakterleriyle ilgili birçok yeni bilgi öğrenebileceğiniz bu oyun aynı zamanda geçtiği zamanı da oldukça iyi yansıtıyor. Serinin en beğenilen hikayelerinden birine sahip olduğu varsayılan Assassin’s Creed Odyssey de, bütün bu özellikleri sayesinde kendini 32 milyon gün oynatmış.

Fallout 4: 42 milyon 160 bin gün / 115 bin 507 Yıl

Sevilen Fallout serisinin dördüncü ana oyunu olan Fallout 4, 2015’te dünya çapında piyasaya sürüldü. Her Fallout oyununda olduğu gibi, hikayeye Fallout 4’te de, kıyamet sorası nükleer bir arazinin çorak topraklarında başlıyorsunuz. Kendisini 200 yıl geleceğe taşınmış halde bulan bulan ve Vault 111’den kurtulan bir karakteri canlandırdığımız oyun, oynayabileceğiniz en iyi kıyamet sonrası oyunlardan biri.

Call of Duty: Modern Warfare: 100 milyon gün / 273 bin 973 yıl

Call of Duty: Modern Warfare, 24 oyundan oluşan Call of Duty serisinin en iyi oyunu olarak görülüyor. Oyun, Call of Duty 4: Modern Warfare olaylarından çok öncesinde geçiyor. Diğer CoD oyunlarında sıklıkla gördüğümüz çift zıplama, duvarda koşma gibi fantastik hareketlerin yerini daha gerçekçi bir askeri nişancı oyununa bıraktı CoD: Modern Warfare, 2 yıl öncesinde piyasaya sürülmesine rağmen 100 milyon günden fazla oynandı.

Witcher 3: 124 milyon 833 bin 333 gün / 342 bin 9 yıl

CD Projekt Red, her ne kadar EA ya da Bethesda gibi üst düzey imkanlara ve kaynaklara sahip olmasa da oyuncuların asla vazgeçemedikleri bir oyun yapmayı başardı. Politika, entrika, büyü ve canavarlarla dolu büyülü bir dünyada geçen oyun, Geralt of Rivia karakterinin etrafında şekilleniyor. Devasa büyüklükteki haritası ve çeşitlilikleri ile Witcher 3 oldukça başarılı bir açık dünya oyunu.

Piyasaya sürüldüğü yıl olan 2015’te “Yılın Oyunu” ve “Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu” ödüllerine layık görüldü. Böylesine başarılı bir oyunun dünyanın en uzun süre oynanan oyunları listesinde olması oyuncuları elbette şaşırtmıyor. Witcher 3, çıktığı yıldan bu yana tam 124 milyon gün oynanmış.

Grand Theft Auto V: 266 milyon 416 bin 666 Gün / 729 bin 909 Yıl

Grand Theft Auto (GTA), neredeyse çoğumuzun en az oynadığı bir oyun serisi. Serinin son oyunu, dünya çapında satılan 120 milyondan fazla kopya ile tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu oldu. Epic Games’in indirimleri sayesinde tüm zamanların en çok satan oyunu haline gelmesi ise an meselesi.

Sürekli güncelenen içerikleri ve eklenen görevleri ile oyuncusuna kendini neredeyse 10 yıldan fazla süredir oynatan Grand Theft Auto V, toplamda 266 milyon gün oynanmış.

Overwatch: 558 milyon 138 bin 888 Gün / 1 milyon 529 bin 148 yıl

Overwatch da World of Warcraft gibi bir Blizzard oyunu. Tamamen farklı türde oyunlar olmalarına rağmen her iki oyun da alanının lideri. Overwatch’ta oyuncular altı kişilik iki takımlar halinde benzersiz yeteneklere sahip karakterlerle birbirlerine karşı savaşıyorlar. 40 milyondan fazla oyuncusu olan Overwatch bu zamana kadar tam 558 milyon gün oynandı.

World of Warcraft: 2 milyar 83 milyon 333 bin 333 gün / 5 milyon 707 bin 763 yıl

Dünyanın en popüler MMORPG oyunu olan World of Warcraft’ın böyle bir listede bulunması kesinlikle sürpriz değil. İlk çıktığı zamanlardan bu yana kendini hala geliştirmeye devam eden oyun her ne kadar “eski” görünse de, oyuncuları Blizzard’ın bu geleneksel bakış açısını seviyorlar. Eklenen yeni sınıf ve ırklar, grafik düzeltmeleri, yeni eklenen kıtalar ve yetenekler ile World of Warcraft günümüzde hala oynanmaya devam ediyor. İlk versiyonu 2004 yılında piyasaya sürülen bu oyun toplamda 2 milyar gün oynandı.

Fortnite: 3 milyar 802 gin 500 bin gün / 10 milyon 417 bin 808 yıl

Atalarımızın dünyada yaşamlarının tahmini olarak 6 milyon sayısını biliyoruz. Fortnite’ın toplam oynanma yılı ise 10,4 milyon! Temmuz 2017’de lansmanı yapılan oyun kısa sürede uluslararası başarıya ulaştı ve toplamda 3,8 milyar gün oynandı. Bir Epic Games ve People Can Fly ortak ürünü olan Fortnite dünyada battle royale oyunlarının lideri konumunda. Kısa süredeki yükselişi ve dünyanın dört bir yanında yapılan turnuvaları ile “Dünyanın En Uzun Süre Oynanan Online Oyunu” ünvanını taşıyor. Böylece bu ilgi çekici sayıları gördüğümüz yazımızın sonuna geldik. Peki ya siz bu oyunların hangisinde daha çok zaman geçirdiniz?