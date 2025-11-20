Tümü Webekno
PlayStation 5’in açılış ekranı tasarımı yenilendi

PS5’in açılış ekranı yenilendi. Artık oynadığınız oyunlarla ilgili oynanış süresi, ilerleme ve oturum bilgileri doğrudan ana ekranda gösteriliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sony, PlayStation 5’in açılış ekranı olan kullanıcı panelini yenileyerek daha bilgilendirici hale getirdi. Yeni eklenen gösterge sayesinde artık son oynadığınız oyunlarla ilgili toplam süre, kaç kez oynadığınız ve oyun içi ilerleme oranınız doğrudan bu ekranda yer alıyor.

ps5-welcome-hub-push-square-4.large

Daha önce sadece PlayStation uygulamasında bulunan bu istatistikler, şimdi konsolun kendi arayüzünde de görülebiliyor. Bu da kullanıcıların oyun alışkanlıklarını takip etmesini kolaylaştırıyor.

ps5-welcome-hub-push-square-3.large

Tasarım güncellemesi yalnızca işlevsel değil, görsel yenilikler de içeriyor. Açılış ekranının arka planı artık mevsimlere göre otomatik olarak özel animasyonlarla değişiyor. Yaz, kış, sonbahar ya da ilkbahar temalı görsellerle kullanıcı arayüzü daha canlı hale geliyor.

ps5-welcome-hub-push-square-2.large

Güncelleme şu anda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Henüz sizde aktif değilse, kısa süre içinde konsolunuza gelmesi bekleniyor.

