PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

Sony, 21 Kasım’da başlayacak Black Friday kampanyasında PS5 fiyatını 100 dolar düşürüyor. İndirim diskli ve dijital tüm modelleri kapsıyor. Ancak indirim sadece bazı ülkelerde geçerli olacak ki Türkiye, "bazı" ülkeler arasında yer almayacak.

Sony, bu yılki Black Friday kampanyasında PS5 almayı düşünenler için cazip bir fırsat sunuyor. 21 Kasım’da başlayacak kampanya ile PlayStation 5’in hem diskli hem dijital sürümünde 100 dolarlık indirim uygulanacak.

Kampanya, ABD başta olmak üzere “seçili bölgelerde” geçerli olacak. Türkiye için henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor ancak Sony'nin Türkiye'de distribütör ile çalışıyor olması kaynaklı indirim beklenmiyor.. İndirim, PS5 Slim ve Spider-Man 2 temalı özel paketler dahil olmak üzere birçok versiyonu kapsıyor.

PS5, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana bu denli büyük çaplı indirimlerle nadiren gündeme gelmişti. Bu kampanya, yeni nesil konsol almak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Sony ayrıca DualSense kontrolcülerde ve bazı oyunlarda da ek indirimler sunacak. İndirimin sınırlı süreli olduğu ve stoklarla sınırlı olacağı unutulmamalı. Satın almak isteyenlerin erken davranmasında fayda var.