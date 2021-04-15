PlayStation 5'in HDMI Bağlantısı İçin İki Yeni Özellik

PlayStation 5 ile bağlı olduğu ekran arasındaki bağı yazılımsal olarak güçlendiren Sony, artık PS5 açıldığında bağlı olduğu ekranın da açılmasını sağlarken; ekran kapatıldığında PS5'in uyku moduna geçmesini sağlıyor.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in ilk büyük sistem yazılımı güncellemesini dün resmen yayınladı. Japon teknoloji devi, yayınlamış olduğu blog yazısında güncelleme ile gelen yeniliklerin çoğunu duyurmuş olsa da görünen o ki sessiz sedasız bir şekilde arayüze eklediği bazı özellikler de bulunuyor.

PlayStation 5, yeni güncelleme ile birlikte "HDMI Link" adında, konsolu açmayı ve kapatmayı çok daha pratik hale getiren bir özellik kazandı. Bu özellik ile birlikte PlayStation 5 ve bağlı olduğu TV'yi ayrı açıp kapatmak yerine bir cihazı açtığınızda diğerinin de açılmasını ya da birini kapattığınızda diğerinin de kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ancak hangisini açtığınız ya da kapattığınız önemli.

Artık TV'yi kapattığınızda PS5 uyku moduna geçiyor

Türkçeye "Tek dokunuşla oynatma" olarak çevirebileceğimiz One-Touch Play adlı özelliği aktif ettiğinizde, kapalı ya da uyku durumundaki PlayStation 5'i açtığınızda bağlı olduğu ekran da açılıyor ve ekranın görüntü kaynağı otomatik olarak PlayStation 5'e geçiriliyor. Söz konusu özelliğin PS5'i açtıktan sonra TV'yi ayrıca açıp, HDMI seçeneklerinden PS5'in bağlı olduğu seçeneği bulma zahmetini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz.

Yeni güncelleme ile gelen diğer özellik ise bağlı olduğu TV'yi kapattığınızda PlayStation 5'in uyku moduna geçmesini sağlıyor. Bu özelliğin de pek çok oyunseverlerin işine yarayacak bir pratiklik sunduğunu söyleyebiliriz. Zira TV'yi kapattığımızda pek çoğumuz için oyunun sonu gelmiş oluyor.

PS5, 1080p monitörlerde de 120 Hz yenileme hızını destekliyor

Bu arada PlayStation 5'in yeni güncelleme ile birlikte PC monitörleri için daha fazla yüksek kare hızı desteği sunduğunu da belirtelim. Örneğin; 1080p 120 Hz bir PC monitörü kullanıyorsanız, PS5 artık bu monitör için de destek sunuyor. Ayrıca yine görüntü ayarlarında artık HDR'ın her zaman açık ya da kapalı yapmak yerine yalnızca desteklendiğinde açık olmasını sağlayabiliyorsunuz.