Sony, popüler oyun markalarını daha geniş kitlelerle buluşturmak için kolları sıvadı. Çeşitli PlayStation oyunlarının mobile uyarlanmış ya da mobile özel hazırlanmış versiyonları gelecek.

Video oyunları zaman içerisinde çok yol kat etti. Bu süreçte en önemli gelişmelerden biri konsolların ortaya çıkışı oldu. Son 20 yılın en büyük konsolu ise Sony'nin geliştirdiği PlayStation serisi oldu. Seri ve özel oyunları büyük başarı yakaladı.

Son yıllarda oyun sektöründe en hızlı büyüyen pazar olan mobil oyun pazarı artık en büyük pazar haline de geldi. Haliyle Sony de elindeki büyük markaları mobil oyun sektöründe değerlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

PlayStation oyunları mobile gelecek

Geçtiğimiz günlerde bir PlayStation efsanesi olan Crash Bandicoot'un bir oyunu mobil kullanıcılara merhaba demişti. Kulislerden gelen haberlere göre biricik manyağımız Crash bu konuda yalnız olmayacak. Firma diğer markalarının da mobil oyunlarını geliştirecek.

Şimdilik Sony'nin hangi markaları mobil oyun dünyasında da kullanacağı belli değil ancak firmanın genel yol haritasına baktığımızda çok sayıda oyun bekleyebileceğimizi görüyoruz. Sony'nin aklındaki plan, oyunların 3 ila 5 yıllık bir döneme yayılmış bir strateji kapsamında yayınlanması.

Sony'nin ilk mobil oyun girişimi değil

Aslında Sony, mobil oyun pazarına hiç de uzak olan bir firma değil. Daha önce hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında bu alanda faaliyetler göstermiş olan firmanın Xperia Play gibi girişimleri olmuştu. Yine de bu girişimlerin hiçbiri, PlayStation markasının kullanılması kadar büyük öneme sahip değildi.

Oyun pazarında aktivitelerini arttıran Sony, yakın zamanda da yeni nesil PS5 VR kontrol cihazını yayınlamıştı. Ev konsollarını oyun makinelerinden ev içi eğlence sistemlerine dönüştürmeye kararlı olan Sony bakalım mobil için hangi markaları tercih edecek.