PlayStation 5'in İlk Büyük Güncellemesi Yarın Geliyor

Sony, PlayStation 5'in ilk büyük sistem yazılımı güncellemesini yarın yayınlayacak. Güncelleme ile birlikte PlayStation 5 oyunlarını harici USB sürücülere depolamak mümkün olacak. Ayrıca PS4 sahipleri PS5 sahipleri ile, PS5 sahipleri de PS4 sahipleri ile oyun ekranlarını paylaşabilecekler.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için ilk büyük güncellemesini 14 Nisan’da (yarın) yayınlayacak. Sony’nin PlayStation Blog’da yayınladığı makaleye göre yeni güncelleme, oyun depolama ve PlayStation 5’in sosyal özellikleri ile ilgili birtakım yenilikler ve iyileştirmeler içerecek.

Söz konusu güncellemenin PlayStation 5 için ilk büyük sistem yazılımı güncellemesi olacağını söyleyen Sony, güncellemenin aynı anda tüm dünyadaki PS5 sahiplerine yayınlanacağını belirtiyor. Güncelleme ile birlikte PS5’in yanı sıra PS4 ve PlayStation uygulaması da yenilenecek.

PlayStation 5 oyunlarını harici USB depolama biriminde saklamak mümkün olacak

PlayStation 5’in ilk büyük güncellemesi ile birlikte oyuncuların hizmetine sunulacak belki de en büyük yenilik, depolama genişletme ve yönetiminde olacak. Güncellemenin ardından PlayStation 5 oyunlarını uyumlu harici USB sürücülere depolamak mümkün olacak. Peki bu özellik oyunculara tam olarak ne kazandıracak?

Elbetteki USB sürüye indirmiş olduğunuz oyunları direkt olarak bu sürücüden oynayamayacaksınız. Ancak Sony’nin açıklamalarına göre bir oyunu harici USB sürücüden konsolun dahili SSD’sine kopyalamak, doğrudan SSD’ye indirmekten daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle daha sonra oynamak istediğiniz bir oyunu şimdiden harici USB sürücüye kopyalamak ve oynamak istediğinizde PS5’in dahili SSD’sine geri yüklemek, zamandan kazanmanızı sağlayacak.

PS5 oyuncuları PS4 oyuncularıyla, PS4 oyuncuları da PS5 oyuncularıyla oyun ekranlarını paylaşabilecekler

Güncelleme ile birlikte PlayStation’ın “Paylaşımlı Oyun” özelliği, nesiller arası kullanılabilirliğe kavuşuyor. Artık PS5 ve PS4 oyuncuları birlikte “parti” kurarak oyunlarını paylaşabilecekler. Özellik ile birlikte PS5 oyuncuları, PS4 sahibi arkadaşlarının oyun ekranlarını görüntülemesine izin verebilecek ve hatta Share Play ile oyunları deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Elbetteki söz konusu özellikler PS4’ten PS5’e de geçerli olacak.

Yeni kontrol ve kişiselleştirme seçenekleri geliyor

PlayStation 5’in yeni sistem yazılımı güncellemesi, Game Base menüsü de dahil olmak üzere oyun içi sohbeti devre dışı bırakma, oyuncuların ses seviyesini ayarlama, oyun güncellemesini önceden indirme, oyun kitaplığını özelleştirme, ekran yakınlaştırma ve yeni kupa ve istatistik ekranı gibi kullanıcı deneyimi odaklı birkaç değişiklik daha getiriyor. PS5’in yeni güncellemesiyle ilgili olarak tüm detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.