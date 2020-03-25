PS5 İşletim Sisteminin Nasıl Olacağını Gösteren Tasarım

Japon teknoloji devi Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in teknik özellikleri geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Konsolunun tasarımının nasıl olacağıyla ilgili şu an net bir bilgimiz olmasa da işletim sisteminin nasıl görüneceğiyle ilgili konsept bir tasarım ortaya çıktı.

Bu senenin sonunda oyuncuların kullanımına sunulacak olan PlayStation 5 konsolunun tasarımın halen nasıl olacağına dair çok net bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak konsolun teknik özellikleri geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Açıklanan teknik özellikler sonrası Sony’nin yeni nesil konsolunun Xbox Series X’e göre daha güçsüz olduğuyla ilgili yorumlar yapıldı.

Tabii Xbox Series X’in tasarımı da çeşitli eleştiriler almıştı. Özellikle konsolun büyüklüğü sebebiyle buzdolabı benzetmeleri bile yapılmıştı. PlayStation 5’in ise nasıl bir tasarıma sahip olduğuna dair bilgimiz bulunmuyor. Konsolun işletim sistemiyle ilgiliyse bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

PlayStation 5 işletim sistemi

PlayStation 5’in işletim sistemi, özellikle Sony’nin yeni bir teknolojinin patentini alması sonucu yeni odak noktası haline geldi. Şirketin patentini aldığı teknoloji, oyun menülerinin, donanımın ana havuzunun içerisine entegre olmasına izin veriyor.

Aslında Sony’nin bu hamlesinden yola çıkarak şirketin yeni nesil konsolunun kullanımını ‘Netflix kadar kolay’ hale getirmek istediğini söyleyebiliriz. Ayrıca konsolun donanımında SSD’nin kullanılacak olması oyunlara daha hızlı giriş yapabileceğiniz anlamına da geliyor.

RightWeepyFanworms, Sony’nin yeni nesil konsolunun ana menüsünün nasıl görünebileceğiyle ilgili bir konsept tasarım hazırladı. Hazırlanan konsept tasarım videosunda kayıtlı dosyalar arasında nasıl geçiş yapılabileceği veya çoklu oyuncu moduna nasıl geçiş yapılabileceği gösteriliyor. Tabii bu konsept tasarım olsa da oyuncular, konsolun ana menüsünde de buna benzer bir tasarımla karşılaşabilir.

Peki, siz bu konsept tasarımı nasıl buldunuz? Sizce Sony’nin yeni nesil konsolunun ana menüsü nasıl bir tasarıma sahip olur? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.