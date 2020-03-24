Sony, Resmi Sitesindeki PlayStation 5 Sayfasını Güncelledi

Sony, PlayStation 5'in resmi sayfasını güncelledi ve yeni nesil konsolun çıkış tarihini yeniden doğruladı. Konsol üreticisi, yeni nesil donanımının öne çıkan özelliklerini de tekrar vurguladı.

Geçen hafta PlayStation tarafından gerçekleştirilen yayında sistem mimarı Mark Cerny'nin PlayStation 5'in teknik özelliklerini açıklamasının ardından Sony, resmi PS5 web sitesini güncelledi ve yeni nesil konsolun yıl sonunda geleceğini bir kez daha doğruladı.

Son dönemde PS5 ve Xbox Series X'in koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle gecikebileceği konuşuluyordu. Ancak konsol üreticisi, yaptığı yeni güncellemeyle PS5'in 2020 tatil döneminde (Kasım-Aralık) geleceğini tekrar belirtti.

Sony, PS5'in sayfasında yayınladığı yeni açıklamada, yeni nesil konsolunun öne çıkan özelliklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"PlayStation 5'i bu kadar yenilikçi ve güçlü bir platform haline getiren teknik ve donanım bileşenleri hakkında daha fazla bilgi duyurmaya başladık: ultra yüksek hızlı SSD, entegre özel G/Ç sistemi, ışın izlemeli özel AMD GPU ve son derece etkileyici 3D ses. PS5 bu özelliklerle geliştiricilerin yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmalarını, geniş dünyalar oluşturmalarını ve tasarladıkları oyunlarda yeni oyun deneyimleri sunmalarını sağlayacak."

PS5 sayfasında açıklamanın yanı sıra kullanıcıların yeni güncellemelerden haberdar olmak için siteye kaydolabilecekleri bir bölüm de bulunuyor. Sony'nin resmi PS5 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.