Sony, PlayStation 5’in Tüm Özellikleri Açıklandı

Japon teknoloji devi Sony, fuarların teker teker iptal olmaya başlamasının ardından yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında YouTube üzerinden açıklamalar yaptı.

Sony’nin önde gelen isimlerinden biri olan mühendis Mark Cerny, konferansta söz alan ilk kişi oldu. PlayStation tarihinden bahseden Cerny, PlayStation 4 ve sonrasında yaşanan değişikliklerden de bahsetti.

PlayStation 4 ile birlikte üç yeni temel prensibe göre hareket etmeye başladıklarını söyleyen Cerny, evrim ve devrimi dengelediklerini dile getirdi. Bununla birlikte sürekli yeni özellikler eklediklerini belirten mühendis, yeni konsola alışma sürecinin daha hızlı olacağını söyledi.

Sony, geliştiricilerini dinlediğini söylüyor

Firmadan yapılan açıklamada ilk olarak var olan hafıza birimlerinin değiştirildiğini açıkladı. PlayStation 4’lerdeki HDD’lerden SSD’ye geçildi. Yeni GPU’ların da beklendiği üzere çok daha hızlı ve güçlü olacağı belirtildi. Ayrıca ses için özel donanım da kullanıldı.

PS5, bir önceki jenerasyondan çok daha hızlı olacak. Esas SSD seçim nedeni ise hız değil, oyun yapımcılarına serbestlik vermek. Böylece oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Yamalar daha hızlı inecek. 16 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı olacak.

PS5 ile birlikte verilerin iletim hızı 5GB/saniye seviyesini bulacak. Saniyeler süren bir işlem yeni konsolda milisaniyeler içerisinde yapılabilecek. Oyunlarda yüklenme süresi ya da yükleme ekranı olmayacak. Daha serbest tasarımlar yapmak mümkün olacak. Diskte ve SSD’de daha fazla oyun bulunması sağlanırken yama indirme süreleri de ortadan kalkacak. Ayrıca cihaz harici diskleri de destekleyecek.

PlayStation 5 geriye dönük uyumlu olacak

AMD’nin RDNA 2-tabanlı işlemcileri PlayStation 5 için kişiselleştirilmişti. Bu işlemciler sadece daha güçlü değil, güç tüketimi açısından da çok daha performanslı ve ekonomik. Cerny, o dönemde çıkan üst düzey işlemciler ile bu işlemcilerin aynı seviyede olmasının da Sony’nin bir başarısı olduğunu söylüyor.

Yeni konsolda PS4 ve PS4 Pro oyunları legacy modunda dahil olacak, PS5 oyunları ise native olarak çalışacak. Konsolda Ray Tracing desteği olacağı zaten biliniyordu ancak kullanım kapsamı bilinmiyordu. Bu özellik sadece küresel ışıklandırma için değil, gölgelendirme, ses ve yansıma gibi amaçlarla da kullanılacak.

Yeni PlayStation 5 sadece bir oyun konsolu değil bir ev eğlence sistemi olmakta oldukça kararlı görünüyor. Bunun sonucu olarak da cihazda ses teknolojilerine büyük önem verilmiş durumda. Sony, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanmayı mümkün kılacak. Bu kadarla da kalmayacak olan yeni cihaz, 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak. Bu da örneğin oyunda sağınızdan bir araba geçiyorsa sesin de sağınızdan geçip gideceği anlamına geliyor.

PlayStation 5’in teknik özellikleri

PlayStation 5’in açıklanan teknik özellikleri ise şöyle oldu: