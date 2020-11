PS5 Sahipleri, PS Plus Collection'ı Satabilecek Açık Buldu

PlayStation Plus abonesi olan PlayStation 5 kullanıcıları, bonus olarak verilen PS Plus Collection'ı satmanın bir yolunu buldu. Birçok PlayStation 5 kullanıcısı, bu koleksiyonu çeşitli sitelerde satışa çıkardı.

Sony'nin bu ay dünya genelinde satışa sunduğu PlayStation 5'i satın alan PlayStation Plus aboneleri, bonus olarak PS Plus Collection'a da sahip oluyorlar. Bu koleksiyonda Bloodborne, Days Gone, God of War ve Uncharted 4 gibi 20 adet PlayStation 4 oyunu bulunuyor.

PlayStation 5 sahipleri, yeni konsolu satın almaları sebebiyle bonus olarak sunulan bu PlayStation Plus Collection'ı PlayStation 4 kullanıcılarına satmalarını sağlayacak bir açık buldu ve bundan faydalanmaya başladı.

PS Plus Collection, PlayStation 4 sahiplerine satılıyor

Eurogamer'da yer alan habere göre PlayStation 5 sahiplerinin bu açığı keşfetmesi çok uzun sürmedi. PlayStation 5 kullanıcıları, PlayStation 4 kullanıcısının hesabına kendi cihazlarından giriş yaptıklarında 20 oyundan oluşan bu koleksiyon PlayStation 4'te de kullanılabilir hale geliyor.

Tabii böyle bir açık keşfedilince kullanıcılar da bunu çeşitli sitelerde satmaya başladı. Bu 'hizmeti' 30 dolar karşılığında yapabileceğini belirten bir eBay kullanıcısı, ayrıca bir uyarı notu düşmeyi de ihmal etmedi: "Satın almanın akabinde geçici bir şifre oluşturmanızı, bittiğinde ise yeni bir şifre oluşturmanızı tavsiye ediyorum."

Tabii yapılan bu devir işlemleri sebebiyle birçok hesap, muhtemelen hesap hırsızlığı ve satış önleme önlemleri sebebiyle otomatik olarak engellendi. @zhihuwong isimli bir Twitter kullanıcısı, Hong Kong'da binlerce PSN hesabının bu sebeple engellendiğini dile getirdi.

PS Plus Collection'ı arkadaşlarıyla paylaşan PlayStation 5 kullanıcıları, kendi hesaplarının da engellenip engellenmeyeceğini merak ediyor. Sony tarafından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. PlayStation Plus Collection içerisinde sunulan oyunların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.