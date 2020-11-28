PS5 Satın Almak İsteyenler Yataklarını Mağazaya Taşıdı

ABD'de GameStop isimli bir perakendeci, Black Friday gününde yeni PlayStation 5 stoklarını satacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama pek çok PlayStation hayranının yatağını mağazaya taşımasına neden oldu.

Yeni nesil oyun konsolları çıkış yapmış olsa da konsolları satın almak isteyen herkes yeni Xbox veya PlayStation ile tanışma fırsatını yakalayamadı. Bu durumun temel sebebi stok sorunuydu. Her iki ismin konsolu da satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti. Dolayısıyla yeni oyun konsolunu alamayan kullanıcıları uzun bir bekleyiş karşılamıştı.

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolu da büyük bir stok sorunu yaşıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, ellerindeki tüm PlayStation 5'leri sattıklarını açıklamıştı. Yine de bazı perakendeciler, Black Friday indirimlerinde yeni PlayStation 5 konsol stoklarını satacaklarını açıklamıştı.

Yataklarını mağaza önüne taşıdılar:

Bu perakendecilerden birisi GameStop'tı. Black Friday gününde PlayStation 5 oyun konsolunun satılacağını öğrenen PS hayranları doğrudan mağazaların yolunu tuttu. Ancak pek çok hayran bu yola fazlasıyla erken saatlerde; hatta 1 gün önceden çıktı. Mağazaların önünde 24 saat nöbet tutmaya başlayan hayranlar bile vardı.

GameStop önündeki PlayStation 5 nöbetinde pek çok hayran 24 saat beklemek için kendi yataklarını mağazanın önüne getirmişti. Hayranlar, 24 saat boyunca yataklarında nöbet tutmaya başlayarak yeni stoklarla birlikte PlayStation 5'i ellerine geçirecekleri anı düşünüyorlardı.

Üstelik yukarıda gördüğümüz mağaza yalnızca bir ya da birkaç GameStop mağazasının önünde görülmemişti. ABD genelindeki çoğu GameStop mağazasının önünde benzer bir görüntü yaşanmıştı. Gördüğümüz bu görüntüler, Sony'nin PlayStation 5 için nasıl bir talebe sahip olduğunu yeniden gözler önüne serdi.