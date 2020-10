PlayStation Plus Collection’a Gelecek Oyunların Tam Listesi

Sony’nin geçtiğimiz ay tanıttığı PS5’e özel olarak sunulan PlayStation Plus Collection kütüphanesindeki yer alacak tüm oyunlar açıklandı. Tam listeye haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Sony’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı PlayStation Plus Collection, PS4’deki birbirinden başarılı popüler oyunları PS5’te oynamanıza imkan tanıyan çok özel bir kütüphane. İlk duyurulduğunda çok sağlam ses getiren bu özellik, PlayStation Plus aboneliğine ek bir avantaj olarak sunuluyor. Sony, bugün bu kütüphane hakkında son derece önemli bir paylaşım yaptı.

Sony, ilk olarak eylül ayında duyurulan PlayStation Plus Collection’da yer alacak tüm oyunları açıklandı. PS4 oyuncularının erişemeyeceği, yalnızca PS5’e sahip kullanıcıların ulaşabileceği koleksiyon, Battlefield 1’den The Last of Us Remastered’a kadar pek çok oyunu kapsıyor.

PlayStation Plus Collection’da yer alacak oyunlar

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 — Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15 Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Sony, bu oyunların bazılarında performans iyileştirmeleri de göreceğini ve bununla birlikte oyunların tamamlanması için ekranda ipuçları ve rehberlik seçenekleri içeren yeni "Oyun Yardım Sistemi"nin de bulunacağını söyledi.

PS5 ne zaman çıkıyor?

Sony, yeni nesil konsolu PS5’i ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’de 12 Kasım’da satışa sunacak. Ülkemizin de içinde bulunduğu diğer ülkelerde ise 19 Kasım’da satışa başlayacak.