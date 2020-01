PS5'te Yenilenmiş Halini Görmeyi Beklediğimiz Oyunlar

Sony, sene sonu piyasaya süreceği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’te eski nesildeki oyunlar için de destek vereceğini açıklamıştı. Şirketin yeni konsolu bunun yanı sıra PS4 Pro’da yapıldığı gibi bazı oyunların yenilenmiş versiyonlarına da ev sahipliği yapabilir. PS5’te yenilenmiş ve geliştirilmiş versiyonlarını görmeyi beklediğimiz oyunları haberimizde sizlerle paylaştık.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bu senenin sonlarına doğru yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i piyasaya sürmeyi planlıyor. Mevcut nesil oyun konsollarını oldukça geride bırakacak yeni teknolojilerle gelen yeni oyun konsolunun en sevindiren haberlerinden biri de konsolun eski PlayStation konsollarına çıkmış oyunlara destek verecek olmasıydı ancak böyle gelişmiş bir konsol, eski oyunları olduğu gibi mi oynatmalı?

Sony, PlayStation 4 Pro oyun konsolu ile birlikte bazı eski oyunların geliştirilmiş ve yenilenmiş versiyonlarını oynayabilmemize olanak vermişti. The Last of Us gibi birçok oyunun yenilenmiş versiyonları, PlayStation 4 Pro konsolu için yayınlanmıştı. Yıl sonunda gelecek PS5’in mevcut nesildeki konsollara fark atacağı göz önüne alındığında geliştiricilerin eski oyunlarının yenilenmiş hallerini piyasaya sürmesinin ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor. PlayStation 5 konsolu için yenilenebilecek oyunlara gelin birlikte bakalım.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3, 2015 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hâlâ popülaritesinden pek bir şey kaybetmemiş bir oyun. Gerek oynanışı gerek hikayesiyle oyuncuları büyüleyen The Witcher 3’ün yenilenmiş grafik ve fiziklerle birlikte PlayStation 5 için piyasaya sürülmesi birçok oyuncuyu mutlu edecektir.

The Last of Us

2013 yılında piyasaya sürülen The Last of Us’ın yenilenmiş versiyonu, kısa bir süre sonra PlayStation 4 konsolu için yayınlanmıştı. Birçok oyuncunun gönlünde taht kuran oyun, PlayStation 5’in yenilenmiş teknolojileri sayesinde daha da gerçekçi hale getirilebilir ve gelişmiş ses teknolojisi ile Clickerların sesini ensenizde hissetmenizi sağlarken ışın izleme teknolojisiyle büyüleyici atmosferini daha iyi bir şekilde aktarabilir.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption serisinin ilk oyunu 2010 yılında piyasaya sürüldüğünde oldukça popülerdi ve hayranlarından büyük destek görüyordu. Vahşi batı temasıyla açık dünyayı harmanlayan ve bunları muazzam bir hikâye ile süsleyen Red Dead Redemption’un yenilenmiş versiyonu çok istenmesine rağmen PlayStation 4 için yayınlanmamıştı. Rockstar, PlayStation 5 konsolunda bir sürpriz yaparak Red Dead Redemption’un yenilenmiş halini piyasaya sürebilir.

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim, oyuncuların yüzlerce saat harcayabildiği ve sıkılmadan oynayabildiği bir oyun olarak biliniyor. 400’ü aşkın keşfedilebilir alana sahip oyun 2011 yılında piyasaya sürmesine rağmen birçok oyuncu hâlâ oyunda yeni yerler keşfetmek amacıyla oyuna bağlı kalıyor. Oldukça sevilen bir oyun olan The Elder Scrolls V: Skyrim, PlayStation 5 konsolunda yenilenmiş versiyonu ile karşımıza çıkabilir.

Bloodborne

FromSoftware tarafından piyasaya sürülen Bloodborne, oldukça güzel ışıklandırmaları ile inanılmaz bir atmosfer sunuyordu. Oyunun PlayStation 4 Pro için yenilenmiş bir versiyonunun piyasaya sürülmemesi, birçok oyuncuyu şaşırtmıştı. PlayStation 5’in geliştirilmiş ışın izleme teknolojisi sayesinde oyun daha iyi bir atmosfere sahip olacağından FromSoftware, oyunun yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürerek PlayStation 5 konsolunun hünerlerini Bloodborne’da sergileyebilir.

Deus Ex: Manking Divided

Birçok oyuncunun gözdesi olan Deus Ex: Manking Divided, cyberpunk atmosferini oldukça iyi yansıtan oyunlardan bir tanesiydi. Oyunun yenilenmiş bir versiyonunu görmek, eski Deus Ex hayranlarını oldukça mutlu edecektir.

Dishonored ve Dishonored 2

Oynanışı, atmosferi, hikayesi ve grafikleriyle çoğu oyuncunun gönlünde taht kuran, farklı seçimler yaparak ilerleyerek farklı sonlara ulaşılabilen, gizli kalmaya çalışırken insanı gerim gerim gerdiren seri Dishonored’ın yenilenmiş bir versiyonu, gizlilik oyunlarını seven oyuncular için büyük bir sürpriz olacaktır. Hali hazırda inanılmaz bir atmosfere sahip olan Dishonored ve Dishonored 2, PlayStation 5 konsolunun nimetleri ile çok daha iyi hale getirilebilir.