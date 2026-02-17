Tümü Webekno
Oyuncuları Korkutan İddia: PlayStation 6, 2029'a Ertelenebilir

İddialara göre Sony, mevcutta süren ve gelecekte de sürmeye devam edecek olan RAM krizi nedeniyle PS6 planlarını 2029'a çekmeyi planlıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Merakla beklenen yeni nesil konsollar için endişe verici bir iddia gündemde. Küresel RAM krizi, dev firmaların planlarını altüst etmiş durumda. İddialara göre Sony de merakla beklenen PS6’nın çıkış tarihini 2028 hatta 2029’a ertelemeyi değerlendiriyor.

Sony Group cephesinden sızan bilgilere göre şirket, yeni nesil konsolu PS6’nın lansmanını ileri bir tarihe ötelemeyi masaya yatırmış durumda. Söylentilere göre artan RAM fiyatları Sony’nin planlarını zorlaştırıyor.

RAM krizi 2027'ye kadar PS5'leri etkilemeyecek

Hâlihazırda ekran kartı üreticileri RAM maliyetleri nedeniyle fiyat artırımı yaparken, bu dalganın konsollara da sıçraması kaçınılmaz görünüyor. Üstelik PS6’nın ve yeni bir PlayStation el konsolunun daha yüksek RAM'lerle geleceğine yönelik planlar, Sony’nin maliyet baskısını daha da artırıyor.

PS5 kullanıcıları için ise kısa vadede büyük bir risk görünmüyor. Sony, mevcut nesil konsolun stoklarının 2026 tatil sezonunun sonuna kadar RAM krizinden etkilenmeyeceğini belirtiyor ancak sonrası için tablo belirsiz.

