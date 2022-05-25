PlayStation'ın Dev İndirim Etkinliği Başladı

Sony, geçtiğimiz ay PlayStation Plus hizmetini yenileyeceğini ve Premium/Deluxe paketlerini satın alan oyuncuların tıpkı Xbox Game Pass’teki gibi onlarca oyuna kavuşacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise bu paketlerde sunulacak oyunların bir listesini paylaşan Sony yetkilileri, oyuncuların gönlünü almak için sürekli olarak yeni kampanyalar duyuruyor.
Bu kampanyalardan birisi olan Days of Play etkinliği, 24 saat boyunca onlarca oyunda ve üründe %25 ila %80 arası indirimler sunuyor. Gelin bu yıl 25 Mayıs tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde indirime giren oyun ve ürünlere bir göz atalım.
PlayStation Direct
Direkt olarak PlayStation’dan ürün alabileceğiniz bu internet sitesinde farklı PS5 modelleri, PS4 ve PS4 Pro’lar, Dualshock kontrolcüleri, PSVR sanal gerçeklik gözlüğü ve daha birçok üründe indirimler olacak. Ancak ne yazık ki PlayStation Direct ülkemizde kullanılamıyor.
PlayStation Gear Store
PlayStation markasının giyilebilir ürünlerinin yanı sıra aksesuarlar, figürler ve hatta kahve bardaklarının bile satıldığı bu mağazada ise neredeyse tüm ürünlerde indirim olacağı açıklandı.
PlayStation Store
Şüphesiz ki oyuncuların en çok ilgisini çeken mağaza olan PlayStation Store’da ise yaklaşık 110 adet oyunda %25 ila %80 arasında değişen indirimler var. Tabii ki an itibariyle mağazada başka indirimlerin de olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer bir PS5 ya da PS4 sahibiyseniz oyun almak için en uygun zaman bugün olabilir. PlayStation yetkilileri tarafından paylaşılan listeye göre bugünkü etkinlikte indirime girecek oyunlar ise şöyle;
- A Plague Tale: Innocence
- Among Us
- Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition
- Assassin’s Creed Valhalla – Ragnarok Edition
- Assetto Corsa Competizione
- BABYLON’S FALL
- Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5
- Batman: Arkham Collection
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield V
- Black Desert: Traveler Edition
- Borderlands 3 PS4™ & PS5™
- Call of Duty Vanguard – Cross-Gen Edition
- Call of Duty Vanguard – Standard Edition
- Call of Duty: Black Ops 4
- Call of Duty®: Black Ops Cold War – Cross-Gen Bundle PS4™ & PS5™
- Call of Duty®: Black Ops Cold War – Standard Edition
- Call of Duty®: Modern Warfare®
- CarX Drift Racing Online
- Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition
- Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time
- Crysis Remastered
- Crysis Remastered Trilogy
- Cyberpunk 2077
- Diablo® II: Resurrected™ – Standard
- Disco Elysium – The Final Cut
- Dragon Ball Z: Kakarot
- Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5
- ELEX 2
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- FAR CRY®6 Standard Edition
- Final Fantasy VII Remake
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- FINAL FANTASY XIV Online – Complete Edition Ex4
- Gang Beasts
- Ghostwire: Tokyo
- Grand Theft Auto V: Premium Edition
- Green Hell
- GTA Trilogy PS4 & PS5 Digital Bundle
- Guardians of the Galaxy – Deluxe Edition
- Hell Let Loose
- HITMAN 3 – Standard Edition
- HITMAN 3 – Trilogy
- HOT WHEELS UNLEASHED™
- Insurgency: Sandstorm
- It Takes Two PS4™ & PS5™
- Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5
- LEGO Harry Potter Collection
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Life is Strange: True Colors PS4 & PS5
- Madden NFL 22: MVP Edition Post Launch (PS4)
- Madden NFL 22: MVP Edition Post Launch (PS5)
- Mafia: Definitive Edition
- Mafia: Trilogy
- Marvel’s Avengers Endgame Edition
- MLB® The Show™ 22 PS4
- MLB® The Show™ 22 PS5
- Monster Hunter: World
- Mortal Kombat 11
- MotoGP™22 PS4 & PS5
- MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame
- NBA 2K22
- Need for Speed Heat: Standard Edition
- NHL 22
- Nioh 2 Remastered – The Complete Edition PS4 & PS5
- No Man’s Sky PS4 & PS5
- Outer Wilds
- OUTRIDERS PS4 & PS5
- Overcooked! 2
- PERSONA 5 ROYAL
- PGA TOUR 2K21
- PGA TOUR 2K21 Baller Edition Bundle
- Planet Coaster: Console Edition
- Rainbow Six Extraction Standard Edition
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Red Dead Redemption 2
- Resident Evil Village PS4 & PS5
- RIDE 4
- Rugby 22
- Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5
- Sid Meier’s Civilization VI
- Slime Rancher
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Deluxe Arsenal Edition
- SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 COMPLETE EDITION
- Sonic Colours: Ultimate
- Star Wars Jedi: Fallen Order – Deluxe Edition (PS5)
- Stranded Deep
- Subnautica
- Subnautica PS4 & PS5
- Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5
- Tennis World Tour 2
- Terraria
- TESO: NEW PS5 Base Edition
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- The Last of Us Part II: Digital Deluxe Edition
- The Nioh Collection
- The Outer Worlds
- The Witcher 3: Wild Hunt
- theHunter: Call of the Wild
- Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition
- Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2
- Trivial Pursuit Live! 2
- UNCHARTED 4: A Thief’s End & UNCHARTED: The Lost Legacy Digital Bundle
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
- Uncharted: The Nathan Drake Collection
- Watch Dogs: Legion – Standard Edition PS4 & PS5
- WRC 10 FIA World Rally Championship
- WWE 2K22