PlayStation'ın Dev İndirim Etkinliği Başladı

Sony, her yıl popüler oyunlarda ve PlayStation ürünlerinde indirimler ve kampanyalar düzenlediği Days of Play etkinliğini bu yıl da 25 Mayıs tarihinde düzenliyor. Gelin hep beraber indirimdeki ürünlere bir göz atalım.

Sony, geçtiğimiz ay PlayStation Plus hizmetini yenileyeceğini ve Premium/Deluxe paketlerini satın alan oyuncuların tıpkı Xbox Game Pass’teki gibi onlarca oyuna kavuşacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise bu paketlerde sunulacak oyunların bir listesini paylaşan Sony yetkilileri, oyuncuların gönlünü almak için sürekli olarak yeni kampanyalar duyuruyor.

Bu kampanyalardan birisi olan Days of Play etkinliği, 24 saat boyunca onlarca oyunda ve üründe %25 ila %80 arası indirimler sunuyor. Gelin bu yıl 25 Mayıs tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde indirime giren oyun ve ürünlere bir göz atalım.

PlayStation Direct

Direkt olarak PlayStation’dan ürün alabileceğiniz bu internet sitesinde farklı PS5 modelleri, PS4 ve PS4 Pro’lar, Dualshock kontrolcüleri, PSVR sanal gerçeklik gözlüğü ve daha birçok üründe indirimler olacak. Ancak ne yazık ki PlayStation Direct ülkemizde kullanılamıyor.

PlayStation Gear Store

PlayStation markasının giyilebilir ürünlerinin yanı sıra aksesuarlar, figürler ve hatta kahve bardaklarının bile satıldığı bu mağazada ise neredeyse tüm ürünlerde indirim olacağı açıklandı.

PlayStation Store

Şüphesiz ki oyuncuların en çok ilgisini çeken mağaza olan PlayStation Store’da ise yaklaşık 110 adet oyunda %25 ila %80 arasında değişen indirimler var. Tabii ki an itibariyle mağazada başka indirimlerin de olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer bir PS5 ya da PS4 sahibiyseniz oyun almak için en uygun zaman bugün olabilir. PlayStation yetkilileri tarafından paylaşılan listeye göre bugünkü etkinlikte indirime girecek oyunlar ise şöyle;