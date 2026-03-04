Tümü Webekno
Sosyal Medyada Viral Olan Bebek Maymun Punch'ın Oyunu Yapıldı: Hemen Ücretsiz Oynayabilirsiniz!

Sosyal medyada viral olup tüm dünyanın gönlünde yer edinmeyi başaran maymun Punch'ın bir oyunu geliştirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Japonya’nın Ichikawa şehrinde bulunan hayvanat bahçesindeki 7 aylık maymun Punch, son birkaç haftadır tüm sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. Annesi tarafından terk edilen, diğer maymunlar tarafından zorbalanan ve sürekli peluş oyuncak hayvanına sarılarak kendini rahatlatan bu minik maymun, herkesin kalbinde yer edinmeyi başararak viral olmuştu.

Şimdi ise bebek maymun Punch ile alakalı ilginç bir gelişme yaşandı. Punch, bir video oyununa dönüştürüldü. Bu minik maymunun hikâyesini “Zoo Fighter” ismi verilen bir oyunla deneyimlemek mümkün hâle geldi.

Bebek Punch ile diğer maymunları dövün!

Ekran Resmi 2026-03-04 09.30.35

Bir web tabanlı oyun olan Zoo Fighter, isminden de anlayabileceğiniz üzere bir dövüş oyunu. Tamamen ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilen oyunun tek bir amacı var. Oyunda Punch rolüne bürünüyorsunuz ve yolunuza çıkan düşman maymunların hepsini alt etmeye çalışıyorsunuz.

Eğer 100 tane maymunu etkisiz hâle getirmeyi başarırsanız Punch güvenli bir yere gidebiliyor. Oyunda Punch’ın tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sürekli peluş orangutan oyuncağını tuttuğunu da görebiliyoruz. Viral maymun Punch’tan esinlenerek geliştirilen oyunu buradaki bağlantı üzerinden oynayabilirsiniz.

